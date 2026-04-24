В «Единой России» ответили Зюганову, опасающемуся повторения 1917 года
Лидер КПРФ раз из раза говорит одно и то же, сказал в эфире НСН Александр Жуков, а Денис Кравченко заверил, что партия большинства учитывает критику Зюганова и вовсе не игнорирует экономические вызовы.
В резонансных заявлениях лидера КПРФ Геннадия Зюганова об опасности повторения событий 1917 года из-за экономических проблем нет ничего нового, заявил в интервью НСН первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, представляющий «Единую Россию». При этом его однопартиец, депутат Госдумы Денис Кравченко заверил, что работа по озвученным Зюгановым проблемам ведется.
В день рождения Владимира Ленина, 22 апреля, Геннадий Зюганов заявил с трибуны Госдумы, что Россию по осени может ждать повторение событий 1917 года, если срочно не принять финансово-экономические меры. Видео его выступления завирусилось в соцсетях, став поводом для бурных обсуждений и шуток. Жуков считает, что коммунисты постоянно говорят одно и то же.
«Он из раза в раз повторяет одно и то же, здесь ничего нового мы не услышим. Комментировать выступление Зюганова бесполезно. Это позиция коммунистов, что надо все национализировать и так далее. Он каждый раз, в принципе, одно и то же говорит. У нас было совещание президента с экономическим блоком правительства. Достаточно ясно было озвучено, что правительству необходимо выработать меры, которые бы позволили увеличить темпы экономического роста, поскольку они сейчас ниже, чем те, которые были в прогнозе. Мы видим, что с начала года экономика даже несколько просела. На это влияет достаточно много факторов, здесь есть и накопительный эффект», - сказал первый вице-спикер.
Со своей стороны, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко сказал НСН, что партия власти учитывает критику Зюганова.
«Геннадий Андреевич, как и любой представитель оппозиции, склонен подсвечивать негативные аспекты, и это логично. Действительно, экономика сталкивается с серьёзными вызовами и игнорировать их нельзя. Наша же задача, как партии большинства, эту критику учитывать в нашей работе и, действительно, по абсолютному большинству тем, которые он озвучил, работа уже ведется. Нынешний финансово-экономический курс страны в целом соответствует вызовам времени, однако, требует точечной корректировки. Мы ориентированы в первую очередь на достижение технологического лидерства нашей страной. В условиях масштабных внешних ограничений, в которых живет наша страна уже пятый год, неизбежны временные процессы снижения темпов роста экономики, но эти процессы временные, и правительство в рамках своего прогноза социально-экономического развития это закладывает», - подчеркнул депутат.
По данным издания «Ведомости», резонансное выступление Зюганова скорректировали в стенограмме на сайте КПРФ. Теперь там говорится, что «по осени нас может ждать то, что случилось в феврале 1917-го». В действительности же политик сказал «ждет», а не «может ждать». В феврале 1917 года в Петрограде начались революционные события, которые привели к отречению от престола императора Николая II, отмечает «Радиоточка НСН».
- В «Единой России» ответили Зюганову, опасающемуся повторения 1917 года
