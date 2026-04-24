В «Единой России» ответили Зюганову, опасающемуся повторения 1917 года

В резонансных заявлениях лидера КПРФ Геннадия Зюганова об опасности повторения событий 1917 года из-за экономических проблем нет ничего нового, заявил в интервью НСН первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, представляющий «Единую Россию». При этом его однопартиец, депутат Госдумы Денис Кравченко заверил, что работа по озвученным Зюгановым проблемам ведется.

В день рождения Владимира Ленина, 22 апреля, Геннадий Зюганов заявил с трибуны Госдумы, что Россию по осени может ждать повторение событий 1917 года, если срочно не принять финансово-экономические меры. Видео его выступления завирусилось в соцсетях, став поводом для бурных обсуждений и шуток. Жуков считает, что коммунисты постоянно говорят одно и то же.