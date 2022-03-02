Шведский ретейлер H&M приостановил продажи в РФ.



«HM.com временно не работает», - говорится на сайте российского HM при загрузке страницы в браузере.

﻿В компании выразили глубокую обеспокоенность событиями на Украине и выступили за поддержку страдающих людей, передает ТАСС. Кроме того, компания закрыла свои магазины на Украине в связи с невозможностью обеспечения безопасности.

Накануне сообщалось, что компании Apple и Nike закрыли продажи своих товаров на официальных сайтах онлайн-магазинов в России.











