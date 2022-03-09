Ретейлер детских товаров Mothercare прекратит продажи в России

Британский ретейлер детских товаров Mothercare приостановит деятельность в России. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что компания также прекратит отгрузку всей своей продукции в РФ и онлайн продажи. При этом на российском сайте Mothercare пока нет объяснений сложившейся ситуации.

«Подарок» к 8 марта: Какие бренды ушли и остались в России за выходные

Ранее RT сообщил, что PepsiCo остановит продажу напитков в России.

До этого ретейлер Дмитрий Потапенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что весь товар в России либо импортный, либо квази-импортный, поэтому наш бизнес в глобализованном мире не сможет существовать без иностранных компаний.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:РоссияМагазиныСанкцииТоварыДети
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры