Ретейлер детских товаров Mothercare прекратит продажи в России
Британский ретейлер детских товаров Mothercare приостановит деятельность в России. Об этом сообщает агентство Reuters.
Отмечается, что компания также прекратит отгрузку всей своей продукции в РФ и онлайн продажи. При этом на российском сайте Mothercare пока нет объяснений сложившейся ситуации.
Ранее RT сообщил, что PepsiCo остановит продажу напитков в России.
До этого ретейлер Дмитрий Потапенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что весь товар в России либо импортный, либо квази-импортный, поэтому наш бизнес в глобализованном мире не сможет существовать без иностранных компаний.
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