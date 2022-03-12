Голикова призвала работать на опережение для сохранения рабочих мест в России

«Мы должны работать на опережение, оценивать текущую ситуацию на рынке труда, своевременно реагировать, чтобы сохранить рабочие места и поддержать занятость наших граждан», — цитируют Голикову «Известия».

Она также отметила, что нововведения в законодательство страны позволят быстро и эффективно реагировать на меняющуюся ситуацию на рынке труда.

Сообщается, что о положении дел в автомобилестроении и о мерах поддержки сотрудников рассказали главы компаний ПАО «Камаз», АО «Автоваз», «Группы Газ», ООО «Автотор холдинг» и ООО «Фольксваген Груп Рус».

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказала, что повлияло на сокращение числа рабочих рук в России.

«К сожалению, при переходе на новую систему образования мы потеряли целую сеть профтехучилищ. Сегодня мы говорим о WorldSkills, о том, что необходимо развивать эти навыки. Но нам, действительно, надо восстанавливать такие профессиональные курсы, когда после 9-11 классов ребята обучаются два-три года и выходят оттуда настоящими специалистами с устойчивой востребованностью на рынке труда. Для российской экономики это крайне важно, как и, непосредственно, для людей», - заявила она.



