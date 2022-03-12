Голикова призвала работать на опережение для сохранения рабочих мест в России
Вице-премьер России Татьяна Голикова считает, что Россия должна действовать с опереженим, чтобы сохранить рабочие места россиян. Об этом она заявила на заседании межведомственной рабочей группы по реагированию на текущую ситуацию на рынке труда 12 марта.
«Мы должны работать на опережение, оценивать текущую ситуацию на рынке труда, своевременно реагировать, чтобы сохранить рабочие места и поддержать занятость наших граждан», — цитируют Голикову «Известия».
Она также отметила, что нововведения в законодательство страны позволят быстро и эффективно реагировать на меняющуюся ситуацию на рынке труда.
Сообщается, что о положении дел в автомобилестроении и о мерах поддержки сотрудников рассказали главы компаний ПАО «Камаз», АО «Автоваз», «Группы Газ», ООО «Автотор холдинг» и ООО «Фольксваген Груп Рус».
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказала, что повлияло на сокращение числа рабочих рук в России.
«К сожалению, при переходе на новую систему образования мы потеряли целую сеть профтехучилищ. Сегодня мы говорим о WorldSkills, о том, что необходимо развивать эти навыки. Но нам, действительно, надо восстанавливать такие профессиональные курсы, когда после 9-11 классов ребята обучаются два-три года и выходят оттуда настоящими специалистами с устойчивой востребованностью на рынке труда. Для российской экономики это крайне важно, как и, непосредственно, для людей», - заявила она.
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