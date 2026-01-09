Турпоток из России во Вьетнам в 2025 году вырос в три раза

Туристический поток из России во Вьетнам в прошлом году рекордно вырос, увеличившись втрое. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с ТАСС.

По ее словам, Вьетнам показал наибольший прирост турпотока в 2025 году. Число поездок в страну выросло на 200%. Также увеличился поток туристов в Египет (на 35%), Саудовскую Аравию (31), Китай (29%), Марокко (29%), Японию (75%), ОАЭ (23%).

«Главными аутсайдерами стали Венесуэла (-35%) и Иран (-42%) - в первую очередь, из-за геополитической обстановки», - указала Ломидзе.

Аналитики АТОР подсчитали, что классический турпоток россиян за границу в 2025 году вырос примерно на 25%, до 17,5 млн туристов. Около 11,3 млн человек отправились в путешествие с помощью туроператоров.

Ранее «Известия» выяснили, что спрос на поездки из РФ на курорты Вьетнама в новогодние праздники вырос почти в 2,5 раза.

