Володин назвал вопросы демографии приоритетом в работе Госдумы
Вопросы демографии - безусловный приоритет в работе Госдумы. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«За 2025 год принято девять законов в этой сфере. Еще восемь - направлены на охрану здоровья» , - написал спикер в своем канале в Max.
Как отметил Володин, важно создавать условия для появления в России большего числа многодетных семей. За последние два года их количество уже выросло на 17,4%, в конце ноября в стране насчитывалось 2,89 млн многодетных семей с более 9,2 млн детей.
Спикер Госдумы напомнил о вступлении в силу федерального закона, направленного на поддержку семей с детьми. В страховой стаж родителей начнут включать периоды ухода за каждым ребенком до 1,5 лет. Кроме того, в РФ уточнят порядок учета стажа, если у женщины рождалась двойня, тройня и так далее.
Ранее глава комиссии Общественной палаты по демографии и семейным ценностям Сергей Рыбальченко высказал мнение, что для улучшения демографической ситуации в РФ следует изучить опыт антиалкогольной кампании в СССР середины 1980-х, чтобы использовать положительные стороны, напоминает «Свободная пресса».
