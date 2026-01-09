Минпромторг прогнозирует снижение параллельного импорта в 2026 году
Объем параллельного импорта в 2026 году продолжит снижаться. Об этом заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов в интервью ТАСС.
По его словам, ведомство прогнозирует снижение объемов параллельного импорта.
«Важнейшей задачей министерства является последовательное замещение параллельного импорта за счет развития собственного производства и наращивания поставок из дружественных стран», - указал Алиханов.
Как отметил министр, перечень товаров для механизма регулярно корректируется. Сокращение по отдельным позициям списка будет происходить по мере появления на российском рынке альтернатив и восстановления официальных каналов импорта. Любые изменения в этой сфере вводят с учетом интересов потребителей, а также потребностей промышленности.
Ранее президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому механизм параллельного импорта продолжит действовать в 2026 году.
