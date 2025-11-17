«Да у нас случаев таких очень много, когда не суд, а органы расследования поддерживают покупателя - и та и другая сторона, бывает, страдает или выигрывает. Надо учитывать, как квартиру продавали – по доверенности или непосредственно пенсионер был, что говорит нотариус, его же суд допрашивает в рамках слушаний. Невозможно сделать никаких выводов, не зная всех деталей гражданского дела, но это серьёзная ситуация», - отметил депутат.

По словам Синельщикова, предотвратить попытку обмана по «пенсионерской» схеме практически невозможно, единственной «подушкой безопасности» может быть только нотариус.

«Ничего тут не придумаешь, нельзя же запретить сделки. Единственное, конечно, обязательно надо настоятельно внедрять идею о том, что обязательно в этих случаях должны быть нотариусы, и без них такие сделки не могут совершаться. У нас некоторые высокопоставленные чиновники объявляют во всеуслышание, что нотариус не нужен, деньги ему платить. Слушайте, это самый главный свидетель, причем компетентный. Он несет материальную ответственность в случае, если квартира уходит, человеку, так сказать, причинен ущерб. Прежде чем отказать или заключить сделку у добросовестного нотариуса, может уйти до трёх дней на принятие решения. Поэтому его участие обязательно», - подчеркнул собеседник НСН.