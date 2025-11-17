Россиянам назвали способ защиты от «пенсионеров-скамеров» при покупке квартиры
Нотариус должен обязательно участвовать в заключении сделки с жильем, заявил НСН депутат Госдумы, юрист Юрий Синельщиков.
Покупатель и продавец квартиры в равной степени несут риски при заключении сделки, а в случае криминала убытки может понести как одна, так и другая сторона. Об этом НСН заявил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, юрист Юрий Синельщиков.
Верховный суд в Якутии отказал пенсионерке Ирине Кириллине в возврате квартиры, проданной, по её утверждению, под влиянием мошенников, и оставил недвижимость покупательнице. До сих пор суды, как правило, вставали на сторону пенсионерок, которые после продажи квартиры вдруг требовали её вернуть, утверждая, что их обманули мошенники.
«Да у нас случаев таких очень много, когда не суд, а органы расследования поддерживают покупателя - и та и другая сторона, бывает, страдает или выигрывает. Надо учитывать, как квартиру продавали – по доверенности или непосредственно пенсионер был, что говорит нотариус, его же суд допрашивает в рамках слушаний. Невозможно сделать никаких выводов, не зная всех деталей гражданского дела, но это серьёзная ситуация», - отметил депутат.
По словам Синельщикова, предотвратить попытку обмана по «пенсионерской» схеме практически невозможно, единственной «подушкой безопасности» может быть только нотариус.
«Ничего тут не придумаешь, нельзя же запретить сделки. Единственное, конечно, обязательно надо настоятельно внедрять идею о том, что обязательно в этих случаях должны быть нотариусы, и без них такие сделки не могут совершаться. У нас некоторые высокопоставленные чиновники объявляют во всеуслышание, что нотариус не нужен, деньги ему платить. Слушайте, это самый главный свидетель, причем компетентный. Он несет материальную ответственность в случае, если квартира уходит, человеку, так сказать, причинен ущерб. Прежде чем отказать или заключить сделку у добросовестного нотариуса, может уйти до трёх дней на принятие решения. Поэтому его участие обязательно», - подчеркнул собеседник НСН.
Российская гильдия риелторов в октябре сообщила, что за год количество судебных споров, в которых бывшие хозяева пытаются вернуть недвижимость после сделки, выросло на 15–20%. Суд обязывает покупателя вернуть квартиру, а продавца — полученные за нее деньги, однако последний утверждает, что передал их мошенникам или подает на банкротство. Юристы и риелторы рекомендуют проводить «расследование» перед заключением сделок, в том числе обращать внимание на поведение продавца, чтобы избежать подобных рисков.
Ранее эксперт Российской гильдии риелторов по правовым вопросам Екатерина Горнова рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН», как не лишиться квартиры после сделки с так называемой «недееспособной бабушкой».
