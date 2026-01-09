Трамп считает, что Путин хочет заключить сделку по Украине
Президент России Владимир Путин желает заключить соглашение об урегулировании конфликта на Украине, считает президент США Дональд Трамп. Об этом глава Белого дома заявил в интервью New York Times.
«Думаю, что он хочет заключить сделку», - отметил Трамп.
Также американский президент рассказал, что в переговорном процессе были случаи, когда глава российского государства соглашался с условиями урегулирования, но президент Украины Владимир Зеленский выступал против них. По словам Трампа, «было и наоборот». Тем не менее президент США полагает что сейчас лидеры России и Украины хотели бы заключения сделки.
Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что надежное и долгосрочное урегулирование на Украине невозможно без прекращения преступной политики Киева, пишет «Свободная пресса».
