Президент России Владимир Путин желает заключить соглашение об урегулировании конфликта на Украине, считает президент США Дональд Трамп. Об этом глава Белого дома заявил в интервью New York Times.

«Думаю, что он хочет заключить сделку», - отметил Трамп.

Также американский президент рассказал, что в переговорном процессе были случаи, когда глава российского государства соглашался с условиями урегулирования, но президент Украины Владимир Зеленский выступал против них. По словам Трампа, «было и наоборот». Тем не менее президент США полагает что сейчас лидеры России и Украины хотели бы заключения сделки.

Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что надежное и долгосрочное урегулирование на Украине невозможно без прекращения преступной политики Киева, пишет «Свободная пресса».

