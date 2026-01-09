Посол: Россия и Иран расширяют отношения в военной сфере

Отношения России и Ирана в военной сфере расширяются, однако их детали не раскрываются. Об этом заявил посол республики в Москве Казем Джалали.

«Отношения в военной области и безопасности... расширяются, здесь неуместно говорить о деталях такого сотрудничества», - рассказал дипломат в интервью ТАСС.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что РФ и Иран развивают военно-техническое сотрудничество в соответствии с нормами международного права.

В декабре президент России Владимир Путин сообщил, что товарооборот страны с Ираном увеличился на 8% за три квартала 2025 года.

