Посол: Россия и Иран расширяют отношения в военной сфере
Отношения России и Ирана в военной сфере расширяются, однако их детали не раскрываются. Об этом заявил посол республики в Москве Казем Джалали.
«Отношения в военной области и безопасности... расширяются, здесь неуместно говорить о деталях такого сотрудничества», - рассказал дипломат в интервью ТАСС.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что РФ и Иран развивают военно-техническое сотрудничество в соответствии с нормами международного права.
В декабре президент России Владимир Путин сообщил, что товарооборот страны с Ираном увеличился на 8% за три квартала 2025 года.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Адвокат: Долина передаст ключи от проданной квартиры 9 января
- Кабмин продлил упрощенный порядок ввоза смартфонов и компьютеров в РФ
- Россия ударила «Орешником» по Украине в ответ на атаку резиденции Путина
- Посол: Россия и Иран расширяют отношения в военной сфере
- В Сбербанке предупредили об угрозе дипфейков
- Минпромторг прогнозирует снижение параллельного импорта в 2026 году
- Володин назвал вопросы демографии приоритетом в работе Госдумы
- Турпоток из России во Вьетнам в 2025 году вырос в три раза
- Минобороны: ВС РФ ударили «Орешником» по критическим объектам Украины
- Трамп считает, что Путин хочет заключить сделку по Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru