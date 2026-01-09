В Сбербанке предупредили об угрозе дипфейков
Сбербанк ежедневно выявляет тысячи аккаунтов с дипфейками известных людей и глав компаний для рассылки по их сотрудникам. Об этом рассказал зампред правления банка Станислав Кузнецов в интервью РИА Новости.
Эксперт назвал необходимым введение уголовной ответственности за создание и использование дипфейков для обмана по корыстным или политическим мотивам.
«"Сбер" ежедневно выявляет тысячи аккаунтов в том числе с дипфейками публичных личностей. Часто подделываются видео и аудио руководителей для рассылки по их сотрудникам – это схема "фейк-босс"», - рассказал Кузнецов.
По его словам, лишь 5% всех мошенничеств в России проводят с использованием подобных цифровых подделок. Однако процент будет расти, так как это новое оружие аферистов.
Ранее Кузнецов заявил о снижении объемов хищений из-за мошенничества у клиентов банков.
