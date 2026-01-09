Кабмин продлил упрощенный порядок ввоза смартфонов и компьютеров в РФ

Упрощенный порядок ввоза в Россию ряда видов электронных устройств продлили до конца 2026 года. Об этом говорится в сообщении правительства РФ.

Отмечается, что меры позволят не допустить дефицита товаров на внутреннем рынке на фоне западных санкций. Упрощенный порядок касается процедуры получения нотификации на технику.

«Это специальный документ, который требуется для всех электронных устройств, которые каким либо образом поддерживают криптографические возможности или шифрование. К ним, в частности, относятся смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, микросхемы, рации», - подчеркнули в кабмине.

При упрощенном порядке ввоза разрешается оформление нотификации отраслевыми ассоциациями, а также исключаются требования о предоставлении таможенным органам информации о нотификации в отношении устройств-комплектующих для промышленного производства оборудования в РФ.

Ранее кабмин сообщил, что в России создадут единую цифровую платформу агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов.

