Бабки-мошенницы и цены: На какие вопросы ответит Путин на прямой линии
Политолог Евгений Минченко заявил НСН, что рассудительный, доброжелательно-эмпатичный формат выступления главы государства в этом году не изменится.
Глава государства Владимир Путин во время прямой линии затронет всю социальную повестку, а также горячие ситуативные темы, например махинации с продажами квартир, заявил НСН президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), политолог Евгений Минченко.
Совмещенную прямую линию и большую пресс-конференцию Владимира Путина в этом году запланировали провести 19 декабря, сообщает РБК федеральный чиновник и источник на медиарынке. В качестве альтернативной даты рассматривается 18 декабря, четверг – этот день недели обычно предпочитают в Кремле для таких мероприятий. Однако всё будет зависеть от графика президента. Минченко уверен, что общение с населением пройдет по традиционному сценарию.
«Если посмотрим данные социологических исследований, поймем, что людей волнует рост цен, ЖКХ, занятость. Я думаю, что могут вылезти горячие ситуативные темы, например, бабки-мошенницы или обманутые покупатели. Сейчас в СМИ эту тему со сделками по квартирам очень широко обсуждают. Утильсбор тоже очень волнующая тема. Я думаю, что практически вся социальная повестка будет затронута», - отметил он.
Минченко объяснил, что на первый план в этом случае выходят проблемы граждан, а не международная повестка.
«Традиционно в таком формате идет общение с населением, поэтому фокус будет не на международной повестке, а на внутренней проблематике. Молчанием подобные громкие темы обходить не будут. Если тема в повестке дня, ее точно затронут. Я не думаю, что спокойный, рассудительный, доброжелательно-эмпатичный формат выступления главы государства как-то изменится», - подытожил собеседник НСН.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что дата прямой линии определена и подготовка к ней ведется активно. Он не ответил на вопрос, является ли рабочей датой мероприятия именно 19 декабря, передает «Радиоточка НСН».
