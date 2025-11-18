«Если посмотрим данные социологических исследований, поймем, что людей волнует рост цен, ЖКХ, занятость. Я думаю, что могут вылезти горячие ситуативные темы, например, бабки-мошенницы или обманутые покупатели. Сейчас в СМИ эту тему со сделками по квартирам очень широко обсуждают. Утильсбор тоже очень волнующая тема. Я думаю, что практически вся социальная повестка будет затронута», - отметил он.

Минченко объяснил, что на первый план в этом случае выходят проблемы граждан, а не международная повестка.

«Традиционно в таком формате идет общение с населением, поэтому фокус будет не на международной повестке, а на внутренней проблематике. Молчанием подобные громкие темы обходить не будут. Если тема в повестке дня, ее точно затронут. Я не думаю, что спокойный, рассудительный, доброжелательно-эмпатичный формат выступления главы государства как-то изменится», - подытожил собеседник НСН.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что дата прямой линии определена и подготовка к ней ведется активно. Он не ответил на вопрос, является ли рабочей датой мероприятия именно 19 декабря, передает «Радиоточка НСН».

