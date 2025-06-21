Авиаэксперт согласился с Путиным в отсутствии национализации «Домодедова»

Накануне президент России Владимир Путин в рамках пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что переход аэропорта «Домодедово» в собственность государства не имеет ничего общего с национализацией. По словам главы государства, национализация бизнеса не может идти стране на пользу. Гусаров согласился с Путиным.

«С точки зрения права — это не приватизация. Путин напомнил, что у нас есть закон о национализации, и он в данном судебном споре не применялся. Это судебный спор хозяйствующих субъектов. Затяжной спор Росимущества и собственников аэропорта "Домодедово", который тянется больше 15 лет. Аэропорт, как считало Росимущество, был приватизирован с нарушениями, и все время это оспаривало», - напомнил он.