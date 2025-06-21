Авиаэксперт согласился с Путиным в отсутствии национализации «Домодедова»
Главред «Avia.ru» Роман Гусаров в эфире НСН рассказал, что внешнее управление аэропортом было введено еще до решения суда.
Судебные разбирательства вокруг аэропорта «Домодедово» не являются национализацией, а у экс-владельца хаба Дмитрия Каменщика есть возможность оспорить решение суда. Об этом в беседе с НСН заявил авиаэксперт, главный редактор портала «Avia.ru» Роман Гусаров.
Накануне президент России Владимир Путин в рамках пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что переход аэропорта «Домодедово» в собственность государства не имеет ничего общего с национализацией. По словам главы государства, национализация бизнеса не может идти стране на пользу. Гусаров согласился с Путиным.
«С точки зрения права — это не приватизация. Путин напомнил, что у нас есть закон о национализации, и он в данном судебном споре не применялся. Это судебный спор хозяйствующих субъектов. Затяжной спор Росимущества и собственников аэропорта "Домодедово", который тянется больше 15 лет. Аэропорт, как считало Росимущество, был приватизирован с нарушениями, и все время это оспаривало», - напомнил он.
При этом, по словам авиаэксперта, «Домодедово» не останется без руководителя.
«Любое юрлицо, с точки зрения закона, не может существовать без ответственного лица — генерального директора. Соответственно должен быть либо исполняющий обязанности гендиректора, либо утвержденный акционерами гендиректор. Насколько я понимаю, такое лицо сейчас есть, потому что внешнее управление аэропортом началось еще до решения суда», - сказал он.
Между тем, 20 июня экс-владелец «Домодедова» Дмитрий Каменщик обжаловал решение суда о передаче активов воздушной гавани государству. При этом Гусаров допустил, что бывший владелец аэропорта может оспорить решение в высших судебных инстанциях.
«Насколько я помню, он (Дмитрий Каменщик – прим. НСН) подал апелляцию на решение суда не о собственности, а о выплатах акционерам за владение акциями. Если Каменщик и его адвокаты посчитают, что можно затевать судебные разбирательства в высших инстанциях — пожалуйста. Он имеет на это законное право и может его реализовать. Получится или нет — вопрос. Здесь 50 на 50. До этого Каменщику и его партнерам удавалось отстаивать свою позицию. Но сейчас решение было принято не в пользу частных владельцев», - заключил собеседник НСН.
До этого Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Генпрокуратуры и передал государству активы ООО «ДМЕ холдинг», владельца группы операционных компаний аэропорта «Домодедово». К тому же ведомство потребовало признать ничтожными ряд совершенных с 2016 года сделок.
В феврале 2025 года Арбитражный суд Московской области по заявлению Генпрокуратуры ввел внешнее управление в отношении «Домодедова», и авиагавань фактически перешла под управление Росавиации, передают «Известия».
Ранее Роман Гусаров в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предположил, что передача аэропорта «Домодедово» государству будет временной, так как потом оно отдаст его эффективным управленцам, которые приведут его в порядок.
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