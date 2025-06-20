Экс-владелец аэропорта «Домодедово» обжаловал решение суда о конфискации
Бывший владелец аэропорта «Домодедово» Дмитрий Каменщик обжаловал решение суда о передаче активов воздушной гавани государству. Соответствующая информация появилась в картотеке арбитражных дел.
«Зарегистрирована апелляционная жалоба Каменщика Дмитрия Владимировича», - говорится в карточке дела.
Между тем в Едином госреестре юрлиц уже указано, что владельцем холдинговой компании аэропорта «Домодедово» является Росимущество.
Ранее Арбитражный суд Московской области обратил в доход государства активы компании «ДМЕ холдинг», которая управляет группой операционных компаний аэропорта «Домодедово», пишут «Известия».
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