Москва является крупнейшим центром для полетов, мощности ее аэропортов никто не сможет заменить, поэтому массовый перенос рейсов перевозчикам невыгоден и не планируется в ближайшем будущем, заявил НСН авиаэксперт, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

Несколько иностранных компаний начали переговоры о переводе части своих маршрутов из трех авиагаваней Москвы («Шереметьево», «Внуково» и «Домодедово») в петербургский аэропорт «Пулково» из-за ограничений, которые вводятся в столице из-за атак беспилотников, пишут «Ведомости». Более того, для некоторых перевозчиков, например Turkish Airlines, такой маршрут может быть даже ближе, так как они летят над территорией ЕС. Эксперт усомнился в том, что этот факт может стать аргументом для бизнеса.