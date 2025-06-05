Почему дроны не «выгонят» авиаперевозчиков из Москвы в Петербург
Московский транспортный узел слишком важен для пересадок и перелетов, чтобы переносить его мощности куда либо-еще, рассказал НСН Роман Гусаров.
Москва является крупнейшим центром для полетов, мощности ее аэропортов никто не сможет заменить, поэтому массовый перенос рейсов перевозчикам невыгоден и не планируется в ближайшем будущем, заявил НСН авиаэксперт, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.
Несколько иностранных компаний начали переговоры о переводе части своих маршрутов из трех авиагаваней Москвы («Шереметьево», «Внуково» и «Домодедово») в петербургский аэропорт «Пулково» из-за ограничений, которые вводятся в столице из-за атак беспилотников, пишут «Ведомости». Более того, для некоторых перевозчиков, например Turkish Airlines, такой маршрут может быть даже ближе, так как они летят над территорией ЕС. Эксперт усомнился в том, что этот факт может стать аргументом для бизнеса.
«С учетом облета что с востока, что с запада закрытого воздушного пространства, лететь в Санкт-Петербург со стороны Европы и в Москву по восточному коридору примерно одинаково. Но компании идут не туда, куда можно, а туда, где есть пассажиры. Они никуда не отправятся, если там их самолеты будут пустыми, они же не сошли с ума. А спрос все равно сконцентрирован в Москве и области. “Пулково” может стать одним из альтернативных транзитных пунктов для очень небольшой части рейсов из российских регионов, но это не особо разгрузит столицу. К тому же, никто из иностранных компаний еще не заявил, что они собираются отказываются от Москвы», — отметил он.
Гусаров добавил, что осуществить перенос рейсов прямо сейчас технически невозможно.
«Я думаю, что говорить о массовом переводе рейсов из московского авиаузла пока преждевременно. В России нет ни одного аэропорта, который бы мог адекватно заменить столичные авиагавани. “Пулково” — это четвертый по пропускной способности узел, но он сильно уступает по техническим способностям любому аэропорту в Москве по отдельности. Некоторые авиакомпании могут какую-то часть рейсов переместить туда, но тут есть потолок возможностей. Нужно помнить, что сама Москва и область генерируют огромный поток пассажиров, так как тут проживает около 20 млн человек. Аэропорты столицы являются главными пересадочными центрами для всей страны, никто больше не может заместить ни “Шереметьево”, ни “Внуково”, ни “Домодедово”. Роль города не изменится, несмотря на новые вызовы. Может произойти небольшая децентрализация, несколько процентов рейсов могут быть перенаправлены, но это не скажется на общем направлении полетов», — добавил собеседник НСН.
Ранее основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев заявил НСН, что количество атак на российские аэропорты будет увеличиваться.
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