Ни имен, ни планов: Разработчики «Мира танков» ничего не знают о новых управляющих
В России не было и нет управленческих команд с опытом развития таких «огромных продуктов», уверяют в «Леста Играх».
Сотрудники перешедшей под контроль государства компании «Леста Игры» не знают, будут ли их менять на новую команду, при этом изменений в их работе пока нет, сообщили НСН в пресс-службе ГК «Леста Игры».
Ранее сообщалось, что суд признал экстремистским совместное предприятие бывшего владельца «Лесты» Малика Хатажаева и главу Wargaming Виктора Кислого. В середине июня компания, являющаяся разработчиком и издателем онлайн-игр «Мир Танков» (ранее World of Tanks) и «Мир Кораблей», перешла под контроль Росимущества.
«Сейчас дата прибытия новых управляющих не ясна, нас о ней не уведомляли. Мы не знаем ни состава этой команды, ни ее планов работы, ни области управленческих компетенций. Наши сотрудники в курсе ситуации. Мы сразу уведомили всех по внутренним каналам, что после решения суда компания перейдет в собственность государства, а мы готовим апелляцию, так как не согласны с решением суда. На данный момент никаких перемен в работе сотрудников нет, все процессы идут, как и прежде», - отметили пресс-службе.
При этом в компании предупредили, что найти замену старой команде будет крайне сложно.
«В стране не было и нет управленческих команд с опытом развития настолько огромных продуктов, кроме команды ГК “Леста Игры”. У нас ушли годы на освоение процессов разработки и оперирования наших ММО-игр, другой такой команды нет. Кто-то умеет разрабатывать игры, кто-то умеет их издавать, кто-то умеет управлять серверными мощностями и всей инфраструктурой, и только “Леста” является компанией полного цикла. Поэтому оптимальным решением и было бы оставить текущую команду оперировать продуктами, но здесь решать не нам», - заключил собеседник НСН.
Директор по развитию бизнеса ГК «Леста Игры» Гаухар Алдиярова ранее заявила «Радиоточке НСН», что ни игроки, ни сотрудники компании никак не связаны с экстремизмом. При этом она заверила, что игры «Мир танков» и «Мир кораблей» продолжают работать.
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