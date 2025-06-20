Сотрудники перешедшей под контроль государства компании «Леста Игры» не знают, будут ли их менять на новую команду, при этом изменений в их работе пока нет, сообщили НСН в пресс-службе ГК «Леста Игры».

Ранее сообщалось, что суд признал экстремистским совместное предприятие бывшего владельца «Лесты» Малика Хатажаева и главу Wargaming Виктора Кислого. В середине июня компания, являющаяся разработчиком и издателем онлайн-игр «Мир Танков» (ранее World of Tanks) и «Мир Кораблей», перешла под контроль Росимущества.