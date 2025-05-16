«Сбой за сбоем!»: В отрасли потребовали от Росавиации проверить аэропорт Пулково
При покупке билета пассажир заключает договор с авиакомпанией, согласно которому перевозчик обязан обеспечить его всем необходимым, сбои в обслуживании пассажиров — повод для разбирательств со стороны Росавиации, сказал НСН Виктор Горбачев.
В работе аэропорта Пулково в последнее время постоянно возникают крупные сбои, воздушную гавань должна проверить Росавиация, также следует провести проверку авиакомпаний, которые грозятся оставить пассажиров голодными. Об этом НСН заявил гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев.
Пассажиры аэропорта Пулково с 18 мая могут столкнуться с задержками рейсов и отсутствием еды в самолетах из-за новых правил досмотра. Об этом его руководство предупредили авиакомпании, выполняющие рейсы из Санкт-Петербурга, сообщило издание «Известия». Горбачев потребовал, чтобы в сложившуюся ситуацию вмешалась Росавиация, которая сможет при необходимости в том числе и поменять руководство аэропорта.
«В Пулково очень слабое руководство. Уже были сбои во время празднования Дня Победы, сейчас ситуация повторяется. Раньше крупных нареканий в отношении Пулково никогда не было, это был один из лучших российских аэропортов. В первую очередь нужно подключать Росавиацию. Хоть аэропорт и находится в частных руках, но нормативное и законодательное обеспечение, а также сама работа предприятия остается под контролем Росавиации. Если понадобится, ведомство может и поменять руководство воздушной гавани. Кроме того, Росавиация должна проверить и сами авиакомпании», — сказал Горбачев.
Также собеседник НСН напомнил, что авиакомпании обязаны обеспечить пассажиров всем необходимым в случае продолжительной задержки рейсов.
«Существуют федеральные авиационные правила, где все расписано. Если задержка рейса составляет три часа, то пассажиров должны обеспечить водой, если больше — то еще и питанием, если время ожидания превышает восемь-девять часов — то и проживанием в гостинице. Но это все касается не аэропорта. Когда пассажир покупает билет у авиакомпании, он заключает с ней договор, причем не только на перевозку, но и на сервисное обслуживание. Крупные авиакомпании, как правило, заключают договор с аэропортом, что аэропорт предоставляет все необходимое в случае форс-мажора. После этого аэропорт выставляет счет авиакомпании. Сам аэропорт предоставляет лишь аэродром и здание аэровокзала», — подытожил он.
Ранее Горбачев заявил, что аэропорт «Домодедово» после национализации могут выкупить российские миллиардеры, процесс затянется, что негативно скажется на работе предприятия. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Двоих жителей Подмосковья задержали за грабежи и нападения на граждан
- Посольство РФ в Лондоне назвали заявление Стармера о переговорах «поспешным»
- Южная Корея попросила освободить ее от пошлин США
- Министр обороны ФРГ призвал Европу готовиться к возможному перемирию на Украине
- Воронежская область ввела ЧС в агросекторе из-за сильных заморозков
- Единый учебник по истории для 5-9 классов введут в школах с 1 сентября
- Шесть населенных пунктов пострадали от ударов ВСУ в Белгородской области
- Первый искусственный остров построят в Сочи
- Российская делегация покинула Стамбул после переговоров с Украиной
- В России снизилось число новых случаев ВИЧ на 10% за год
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru