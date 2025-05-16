«В Пулково очень слабое руководство. Уже были сбои во время празднования Дня Победы, сейчас ситуация повторяется. Раньше крупных нареканий в отношении Пулково никогда не было, это был один из лучших российских аэропортов. В первую очередь нужно подключать Росавиацию. Хоть аэропорт и находится в частных руках, но нормативное и законодательное обеспечение, а также сама работа предприятия остается под контролем Росавиации. Если понадобится, ведомство может и поменять руководство воздушной гавани. Кроме того, Росавиация должна проверить и сами авиакомпании», — сказал Горбачев.

Также собеседник НСН напомнил, что авиакомпании обязаны обеспечить пассажиров всем необходимым в случае продолжительной задержки рейсов.

«Существуют федеральные авиационные правила, где все расписано. Если задержка рейса составляет три часа, то пассажиров должны обеспечить водой, если больше — то еще и питанием, если время ожидания превышает восемь-девять часов — то и проживанием в гостинице. Но это все касается не аэропорта. Когда пассажир покупает билет у авиакомпании, он заключает с ней договор, причем не только на перевозку, но и на сервисное обслуживание. Крупные авиакомпании, как правило, заключают договор с аэропортом, что аэропорт предоставляет все необходимое в случае форс-мажора. После этого аэропорт выставляет счет авиакомпании. Сам аэропорт предоставляет лишь аэродром и здание аэровокзала», — подытожил он.

Ранее Горбачев заявил, что аэропорт «Домодедово» после национализации могут выкупить российские миллиардеры, процесс затянется, что негативно скажется на работе предприятия. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

