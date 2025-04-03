От артистов до чиновников: Названы профессии, провоцирующие алкоголизм

При этом психиатр-нарколог Василий Шуров рассказал НСН, что алкоголизм не щадит ни одну профессию – это могут быть и врачи, и учителя, а не только представители «социального дна» и артисты. Другое дело, что обращаются за помощью только люди с достатком и высоким культурным уровнем.

«Я не могу выделить какие-то профессии, которые чаще всего обращаются с проблемой алкоголизма. Это и врачи, и учителя, и силовики, и со стройки люди. Как правило, обращение к врачу – это определенное образование, культурный уровень. Большинство просто тихо спиваются. Не доходят. Если мы возьмем по регионам, то там в связи с высоким уровнем безработицы вообще о профессии говорить не приходится. Многие люди пьют на пособие. Вот у тех, кто в сельском хозяйстве работает, есть определенная сезонность. Летом они еще вынуждены работать, а осенью и зимой им уже полегче, и они начинают пить. Я смотрю, нам дают статистику, что люди стали меньше пить, а у нас только точек «Красное и белое» 18 тысяч. А статистика улучшается потому, что до врачей не доходят», - рассказал он.

Его коллега психиатр-нарколог Александр Ковтун подтвердил, что зависимость не щадит людей самого разного рода занятий, однако отметил, что те, кто занимается любительским спортом, действительно стали совсем отказываться от алкоголя.