От артистов до чиновников: Названы профессии, провоцирующие алкоголизм
Есть профессии, которые более подвержены алкоголизму, рассказал НСН Руслан Исаев, а его коллеги Василий Шуров и Александр Ковтун заявили, что этот недуг не щадит людей самого разного рода занятий.
Крупные руководители, представители шоу-бизнеса и работники баров больше всего подвержены алкогольной зависимости, рассказал в беседе с НСН президент независимой наркологической гильдии, врач-нарколог Руслан Исаев.
За последние семь лет доля россиян, употребляющих алкоголь, сократилась на 6,1%, сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата. Исследование проводилось в мае-июне 2024 года среди 60 тысяч домохозяйств. Исаев отметил, что последние пять лет ситуация с алкогольной зависимостью более-менее стабильная. При этом он объяснил, что есть сферы деятельности, в которых у людей риск приобрести проблемы с алкоголем выше.
«В целом обращаемость с алкогольной зависимостью снижалась 15-20 лет, а вот последние пять лет стабилизировалась на каком-то одном уровне. Есть профессии, которые находятся в группе риска - это работники баров, ресторанов, то есть те люди, которые непосредственно имеют доступ к алкоголю и ежедневно подвергаются таким провокациям. Также сотрудники творческих профессий, шоу-бизнеса, артисты. Они даже, может быть, чуть чаще этим страдают. Ситуативно страдают этим руководители и крупные чиновники, так как при возникновении турбулентности в их сферах они испытывают большое напряжение и снимают его таким образом. Но, надо понимать, что всегда есть определенная психологическая и генетическая предрасположенность. И если есть такое уязвимое место, то при неблагоприятных условиях такие проблемы могут возникать», - рассказал он.
При этом психиатр-нарколог Василий Шуров рассказал НСН, что алкоголизм не щадит ни одну профессию – это могут быть и врачи, и учителя, а не только представители «социального дна» и артисты. Другое дело, что обращаются за помощью только люди с достатком и высоким культурным уровнем.
«Я не могу выделить какие-то профессии, которые чаще всего обращаются с проблемой алкоголизма. Это и врачи, и учителя, и силовики, и со стройки люди. Как правило, обращение к врачу – это определенное образование, культурный уровень. Большинство просто тихо спиваются. Не доходят. Если мы возьмем по регионам, то там в связи с высоким уровнем безработицы вообще о профессии говорить не приходится. Многие люди пьют на пособие. Вот у тех, кто в сельском хозяйстве работает, есть определенная сезонность. Летом они еще вынуждены работать, а осенью и зимой им уже полегче, и они начинают пить. Я смотрю, нам дают статистику, что люди стали меньше пить, а у нас только точек «Красное и белое» 18 тысяч. А статистика улучшается потому, что до врачей не доходят», - рассказал он.
Его коллега психиатр-нарколог Александр Ковтун подтвердил, что зависимость не щадит людей самого разного рода занятий, однако отметил, что те, кто занимается любительским спортом, действительно стали совсем отказываться от алкоголя.
«За мою 20-летнюю практику могу сказать, что алкоголизм не щадит ни одну профессию. Также как и ни одна профессия не уберегает от алкогольной зависимости. Вот те, кто занимаются спортом, бегом, волейболом, чем и я занимаюсь, стали меньше пить. Потому что даже на выездных сборах алкоголь практически не присутствует. Ну, единицы позволяют себе после игр вечером выпить кружку пива. А так большинство физкультурников ведут трезвый образ жизни и вместо того, чтобы идти в ресторан, в клуб, выбирают другое времяпровождение. А большие спортсмены – это другое дело. Вот взять команду футболистов – они вроде и спортсмены, но так, бывает, закладывают за воротник, что потом ноги ватные на утро», - подытожил в беседе с НСН.
Ранее Шуров в пресс-центре НСН заявил, что часто из-за людей, которых госпитализируют с «белыми горячками» и алкогольной интоксикацией, не хватает коек для других больных, например, с инфарктом или инсультом.
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