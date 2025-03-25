Замглавы МИД Польши признался в алкоголизме
Замминистра иностранных дел Польши Анджей Шейна признался в алкоголизме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление чиновника.
Ранее Шейну заподозрили в злоупотреблении спиртным, заметив трудности с координацией движений и речью.
«Я сообщаю, что столкнулся с проблемой злоупотребления алкоголем. Благодаря поддержке семьи, друзей... а также команды терапевтов я восстановил контроль над своим здоровьем», - отметил замминистра.
Шейна принес извинения тем, кого коснулась его проблема, и поблагодарил всех оказавших ему поддержку.
Как сообщили польские СМИ, агентство внутренней безопасности республики проверяет, может ли чиновник иметь доступ к сверхсекретным связанным с НАТО данным.
Ранее актриса Гвинет Пэлтроу призналась в алкоголизме, она начала злоупотреблять крепкими напитками после январских пожаров в Калифорнии, пишет 360.ru. Сейчас артистка выпивает «понемногу».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru