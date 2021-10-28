Онищенко ответил на призывы Жириновского жёстко наказывать антипрививочников
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что для того, чтобы добиться удовлетворительных темпов вакцинации, необходимо «работать, а не болтать», сообщает «Лента.ру».
Комментируя высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского он отметил, что нет смысла угрожать гражданам уголовным преследованием за отказ от прививки, вместо этого нужно вести настоящую работу по борьбе с эпидемией.
«Можно людей вешать, можно расстреливать за отказ от прививки. Но это не предусмотрено нашим законодательством, и, надеюсь, такого никогда не произойдет. Проблема в том, что главврачей никто не слушает, пропагандой не занимается», — подчеркнул медик.
Онищенко добавил, что подобные предложения озвучивают люди, «не имеющие никакого реального отношения к проблеме».
Ранее Жириновский заявил, что режим самоизоляции следует ужесточить, а за отказ от вакцинации ввести уголовное наказание. Кроме того, политик считает, что антипрививочники должны компенсировать экономике страны потери за неделю вынужденных каникул, сообщают «Невские новости».
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