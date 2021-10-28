Онищенко ответил на призывы Жириновского жёстко наказывать антипрививочников

Комментируя высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского он отметил, что нет смысла угрожать гражданам уголовным преследованием за отказ от прививки, вместо этого нужно вести настоящую работу по борьбе с эпидемией.

«Можно людей вешать, можно расстреливать за отказ от прививки. Но это не предусмотрено нашим законодательством, и, надеюсь, такого никогда не произойдет. Проблема в том, что главврачей никто не слушает, пропагандой не занимается», — подчеркнул медик.

Онищенко добавил, что подобные предложения озвучивают люди, «не имеющие никакого реального отношения к проблеме».

Ранее Жириновский заявил, что режим самоизоляции следует ужесточить, а за отказ от вакцинации ввести уголовное наказание. Кроме того, политик считает, что антипрививочники должны компенсировать экономике страны потери за неделю вынужденных каникул, сообщают «Невские новости».

