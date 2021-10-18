«Полусумасшедшие тётки!» Мясников назвал виновных в недоверии россиян к вакцинам
Российским властям придется вводить обязательную вакцинацию для пожилых людей, считает Александр Мясников.
Врач и телеведущий Александр Мясников в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что борьбу с антипрививочниками нужно было начинать уже много лет назад.
«Мы информационную кампанию вакцинации проиграли, это правда. Но мы ее проигрываем год за годом. Ситуация, когда в школе 2-3 человека из класса приносят согласие на прививки и это всех устраивает – мы это пожинаем. У нас антивакцинаторы существуют уже несколько десятков лет. У нас возвратилась корь, многие другие контролируемые ранее заболевания. Ковид только открыл глаза. Это не самое страшное из инфекционных заболеваний. Мы не прививаем от пневмококка, от него умирает больше людей в год, чем от ковида. Мы не прививаем людей от столбняка, от герпеса Zoster – взрослых, я имею в виду. У нас вообще понятие вакцинации взрослых еще недавно не существовало. Мы не вводим обязательную вакцинацию. Она у нас есть вроде как, но в Америке тебя без вакцины не примут ни в школу, ни в колледж. А мы что – схватился поп за яйца, когда Пасха прошла. Кто виноват? Виновато наше благожелательное отношение к антивакцинаторам, неграмотные врачи. Каждую вторую мамашу отговаривают от вакцинации педиатры, я это точно знаю. Таких надо увольнять из профессии. Мы не объясняем, потому что основная масса людей – не мракобесы, а те, кто слушают мракобесов и сомневаются», - пояснил Мясников.
Ранее о том, что государство проиграло информационную кампанию по борьбе с коронавирусом, не сумев убедить россиян прививаться, заявлял вице-спикер Госдумы Петр Толстой. По его мнению, эксперты и ученые должны были объяснить населению все нюансы, а не пытаться просто заставить вакцинироваться.
Мясников напомнил, что официальные телеканалы не взяли на себя работу по просвещению населения.
«Сколько десятилетий я борюсь с антивакцинаторами на телеканалах! Там выходят люди, якобы вирусологи, полусумасшедшие тетки трясут шляпками и вещают на всю страну, и мы им даем слово по телевизору, по федеральным каналам! Нет ни одного канала, где мы просвещали на регулярной основе. Раньше была санпросветработа, а сейчас нет ни "сан", ни "просвет", ни работы. Свято место пусто не бывает, антивакцинациторы как менеджеры оказались намного активнее нас, еще до ковида. Им не надо доказательств, они просто говорят «рога вырастут, у Машки выросли», и все этому следуют. Мы не противопоставляли этому ничего все эти годы, а теперь кричим, что не работает. А как вы ожидали? Я четко знал, что это работать не будет», - возмутился врач.
По словам Мясникова, России придется идти по непопулярному сценарию обязательной вакцинации.
«У нас сегодня [остается] обязательная вакцинация с ее негативными политическими последствиями. Я против вакцинации детей, надо прививать только группы риска из молодых и всех пожилых. Убедить мы не сможем, это уже понятно. 30% [коллективного иммунитета] мы достигли и больше мы не достигнем. Никаких доводов ученых нет. Какие доводы – половина врачей считает, что от прививки можно заразиться, я сам это слышал неоднократно. Врачи так считают! Что касается проведения переписи населения и выборов – жизнь не остановить. Я тоже считаю, что концерты и так далее надо делать свободными, но давайте не сравнивать несравнимое, ежедневные концерты и одно мероприятие раз в пять лет. Хотя я за то, чтобы ко всему подходить логично», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Все российские вакцины, кроме «Спутник V», почти не изучены научным сообществом, а результаты их исследований не опубликованы в крупных журналах, напомнил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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