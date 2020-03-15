Актриса Ольга Куриленко заболела коронавирусом
Российская актриса Ольга Куриленко, известная по роли девушки суперагента Джеймса Бонда в фильме «Квант милосердия», заразилась коронавирусной инфекцией. Об этом она сообщила в своем Instagram. По ее словам, она больна уже в течение недели, пишет «Газета.ру». Она намерена отсидеться дома до выздоровления. Куриленко также призвала всех относиться с своему здоровью всерьез и быть осторожными.
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Locked up at home after having tested positive for Coronavirus. I’ve actually been ill for almost a week now. Fever and fatigue are my main symptoms. Take care of yourself and do take this seriously! Сижу в изоляции дома с диагнозом Коронавирус. Уже почти неделю болею. Температура и слабость - мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это во всерьёз! #coronavirus #коронавирус
На прошлой неделе голливудский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон сообщили в соцсетях о том, что заразились коронавирусом. Позднее их сын Чет сообщил, что у родителей заболевание протекает в легкой форме и призвал поклонников не беспокоиться об их состоянии.
По последним данным, всего в мире заражены коронавирусом более 169 тыс. человек, за последние сутки число заболевших увеличилось почти на 13 тыс.
Россияне паникуют и скупают продукты, а правительство думает, как поддержать людей при масштабном карантине, пишет НСН. В стране создана рабочая группа Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции, которую возгласил мэр Москвы Сергей Собянин.
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