Актриса Ольга Куриленко заболела коронавирусом

Российская актриса Ольга Куриленко, известная по роли девушки суперагента Джеймса Бонда в фильме «Квант милосердия», заразилась коронавирусной инфекцией. Об этом она сообщила в своем Instagram. По ее словам, она больна уже в течение недели, пишет «Газета.ру». Она намерена отсидеться дома до выздоровления. Куриленко также призвала всех относиться с своему здоровью всерьез и быть осторожными.

На прошлой неделе голливудский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон сообщили в соцсетях о том, что заразились коронавирусом. Позднее их сын Чет сообщил, что у родителей заболевание протекает в легкой форме и призвал поклонников не беспокоиться об их состоянии.

По последним данным, всего в мире заражены коронавирусом более 169 тыс. человек, за последние сутки число заболевших увеличилось почти на 13 тыс.

Россияне паникуют и скупают продукты, а правительство думает, как поддержать людей при масштабном карантине, пишет НСН. В стране создана рабочая группа Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции, которую возгласил мэр Москвы Сергей Собянин.

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ФОТО: РИА Новости//Екатерина Чеснокова
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