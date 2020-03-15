Актриса Ольга Куриленко заболела коронавирусом

На прошлой неделе голливудский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон сообщили в соцсетях о том, что заразились коронавирусом. Позднее их сын Чет сообщил, что у родителей заболевание протекает в легкой форме и призвал поклонников не беспокоиться об их состоянии.

По последним данным, всего в мире заражены коронавирусом более 169 тыс. человек, за последние сутки число заболевших увеличилось почти на 13 тыс.

Россияне паникуют и скупают продукты, а правительство думает, как поддержать людей при масштабном карантине, пишет НСН. В стране создана рабочая группа Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции, которую возгласил мэр Москвы Сергей Собянин.

