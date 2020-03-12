Новости за ночь: Актер Том Хэнкс заболел коронавирусом

Голливудский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон заразились новой коронавирусной инфекцией. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на страницу артиста в Twitter.

По его словам, он и его жена стали чувствовать недомогание, усталость, боль в теле, а также появились симптомы простуды. У супруги периодически появлялся озноб, передает Ura.ru.

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«Чтобы все сделать правильно, как и нужно сейчас, нас проверили на коронавирус, и результат оказался положительным», — цитирует Хэнкса РИА ФАН.

Ранее президент США Дональд Трамп в телеобращении к нации объявил о временном ограничении въезда в страну из стран Европы в связи с угрозой распространения коронавируса. Правила вступят в силу в полночь пятницы, 13 марта, и будут действовать на протяжении 30 дней.


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ФОТО: Dick Thomas Johnson//commons.wikimedia.org
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