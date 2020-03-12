Новости за ночь: Актер Том Хэнкс заболел коронавирусом

«Чтобы все сделать правильно, как и нужно сейчас, нас проверили на коронавирус, и результат оказался положительным», — цитирует Хэнкса РИА ФАН.

Ранее президент США Дональд Трамп в телеобращении к нации объявил о временном ограничении въезда в страну из стран Европы в связи с угрозой распространения коронавируса. Правила вступят в силу в полночь пятницы, 13 марта, и будут действовать на протяжении 30 дней.



