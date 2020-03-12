Сын Тома Хэнкса рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом отца
Сын американского актера Тома Хэнкса Чет рассказал подробности о состоянии отца и матери, которые заразились коронавирусом. Чет записал видео в Instagram, в котором рассказывает, что у родителей нет острых симптомов. По его словам, они не сильно переживают по поводу болезни, однако проходят все необходимые медицинские процедуры. Чет Хэнкс призвал также не волноваться за его родителей.
Ранее Том Хэнкс сообщил на своей странице в Twitter, что он и его супруга Рита Уилсон заразились коронавирусной инфекцией после посещения Австралии. Актер также подробно описал все симптомы. Пара обратилась к медикам, тест на коронавирус дал положительный результат.
В пятницу, 13 марта, США вводят временное ограничение въезда в страну из стран Европы из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом президент США Дональд Трамп объявил в телеобращении к нации.
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