Сын Тома Хэнкса рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом отца

Ранее Том Хэнкс сообщил на своей странице в Twitter, что он и его супруга Рита Уилсон заразились коронавирусной инфекцией после посещения Австралии. Актер также подробно описал все симптомы. Пара обратилась к медикам, тест на коронавирус дал положительный результат.

В пятницу, 13 марта, США вводят временное ограничение въезда в страну из стран Европы из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом президент США Дональд Трамп объявил в телеобращении к нации.

