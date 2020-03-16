Режим ЧС и меры поддержки: Как власти РФ отреагируют на коронавирус

Быстрый рост заболеваемости и количества смертельных исходов в европейских странах выглядит довольно пугающим. Для некоторых россиян – настолько, что они по примеру жителей западных стран скупают начали запасаться продуктами длительного хранения: интернет-магазины фиксируют повышенный спрос на крупы и консервы. Одно из опасений – появление слухов о закрытии магазинов в случае масштабного карантина.

Что именно закроют при таком сценарии, пока не ясно, но точно не продуктовые магазины. С соответствующим заявлением уже выступил Минпромторг. Там добавили, что торговые сети начали создавать товарный запас, увеличивая заказы у поставщиков, сообщает RT.

Ученый-вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в эфире НСН назвал ажиотажную скупку продуктов психозом и паникой. Ситуация не настолько драматична, уверен он.

«Параллельно коронавирусу в регионах болеют ОРВИ и гриппом. Где коронавирус, где альденовирусы? Их более 200 видов, не говоря о гриппе. Клиническая картина протекания этих заболеваний схожа. Разобраться в этой «каше» довольно сложно, потому что трудно провести поголовную диагностику. Главный показатель – смертность. Она при коронавирусе невелика. В Китае прогнозируют, что к лету не будет ни одного случая», - объяснил вирусолог.

А первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил НСН, что ситуация с коронавирусом и «информационная атака» в прессе о повышении спроса на продукты являются «гибридной войной».

«Ее авторы меньше всего думали, что в нашей стране, а ранее в других государствах интерес к продуктам долгосрочного хранения возрастет. То, что происходит, является не целью, а одним из не самых опасных следствий, которые наша страна, как и многие другие переживают сегодня», - считает Онищенко.

Самых недоверчивых в выходные пришлось успокаивать мэру Москвы Сергею Собянину. В эфире телеканала «Россия 1» он назвал слухами сообщения о том, что в городе якобы больше заражённых, чем официально признают власти. Градоначальник также заверил, что мэрия пока не собирается закрывать учреждения и прекращать работу общественного транспорта по примеру некоторых городов за границей.

Вместе с тем, с понедельника в Москве расширен режим самоизоляции. Теперь он распространяется не только для граждан, прибывающих из неблагополучных с точки зрения эпидемии стран, но и на проживающих с ними. Разрешено свободное посещение школ, а введённый в столице режим повышенной готовности официально признан обстоятельством непреодолимой силы.

В воскресенье стало известно, что в дополнение к оперативному штабу по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ президент Владимир Путин создал ещё и профильную рабочую группу Государственного совета РФ. Главой группы назначен мэр Москвы Сергей Собянин.

Источники некоторых телеграм-каналов между сообщают, что по всей стране готовятся ввести режим ЧС в связи с распространением коронавируса. Об этом, в частности, пишет Telegram-канал «Свои да наши», а «Незыгарь» уточняет: могут быть отменены занятия в школах и ВУЗах, закрыты театры и кинотеатры.

Между тем, «Ведомости» сообщают о подготовке плана правительства РФ по поддержке экономики в условиях коронавируса. В нём, как утверждается, будет предусмотрена возможность компенсации доходов людей, находящихся на карантине – либо за счёт работодателей, либо за счёт листов временной нетрудоспособности. Кабмин готов обеспечить материалы для производства тест-систем по выявлению коронавируса, ввести налоговые каникулы для авиаперевозчиков и туроператоров.

