Академик рассказал, кто наиболее подвержен риску повторного заражения «омикроном»
К омикрон-штамму нужно относиться так же, как к «дельте», но вакцина от него защищает в два раза хуже, заявил Сергей Нетесов.
Риску повторного заражения омикрон-штаммом коронавируса подвержены люди, страдающие диабетом, серьезными сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими болезнями в стадии обострения, рассказал член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Данные исследователей из Имперского колледжа Лондона показали, что риск повторного заражения штаммом коронавируса «омикрон» выше в 5,4 раза по сравнению с вариантом «дельта». Как выяснили ученые, перенесенная инфекция может обеспечивать защиту всего в 19%.
«Риск не возрастает. Они просто предполагают, что такое будет. Дело в том, что повторное заражение именно после первичного заражения предыдущими вариантами. Сейчас таких оценок рисков очень много, но практически нет точных данных. Я бы оценивал те утверждения, которые звучат, как предположительные оценки. А риски повторного заражения остаются точно такие же. К ним относится диабет первого и второго типа, серьезные сердечно-сосудистые заболевания и хронические заболевания любых жизненно важных органов в стадии обострения. Таких как почки, печень и так далее», - резюмировал Нетесов.
Академик подчеркнул, что говорить о том, что риск повторного заражения «омикроном» выше в 5,4 раза по сравнению с вариантом «дельта» еще рано.
«"Омикрон" циркулирует максимум два месяца. За это время очень трудно получить точные данные. Я бы к нему просто относился так же, как к "дельте". Надо также принимать во внимание, что вакцина защищает от омикрон-штамма намного хуже, раза в два», - сказал Нетесов.
Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пациенты, прошедшие ревакцинацию вакциной «Спутник Лайт», получают 100% защиты против заражения омикрон-штаммом коронавируса в течение следующих трех месяцев.
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