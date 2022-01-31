Академик рассказал, кто наиболее подвержен риску повторного заражения «омикроном»

Данные исследователей из Имперского колледжа Лондона показали, что риск повторного заражения штаммом коронавируса «омикрон» выше в 5,4 раза по сравнению с вариантом «дельта». Как выяснили ученые, перенесенная инфекция может обеспечивать защиту всего в 19%.

«Риск не возрастает. Они просто предполагают, что такое будет. Дело в том, что повторное заражение именно после первичного заражения предыдущими вариантами. Сейчас таких оценок рисков очень много, но практически нет точных данных. Я бы оценивал те утверждения, которые звучат, как предположительные оценки. А риски повторного заражения остаются точно такие же. К ним относится диабет первого и второго типа, серьезные сердечно-сосудистые заболевания и хронические заболевания любых жизненно важных органов в стадии обострения. Таких как почки, печень и так далее», - резюмировал Нетесов.