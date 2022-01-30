Вирусолог Семенов: Зараженный «омикроном» распространяет вирус через несколько часов

Глава филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов заявил, что человек, заболевший «омикроном» может оказаться заразным через три часа после инфицирования. Об этом он заявил в эфире канала «Россия 1».

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«Из-за его быстрого размножения вы уже можете стать распространителем вируса, не через 3-4 дня после заражения, а уже к вечеру», — пояснил специалист.

Вирусолог также подчеркнул: «омикрон» выводится из организма быстрее других штаммов. На это требуется около недели, пишет Газета.ru.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что введения локдауна в стране не планируется, так как большинство граждан переносят омикрон-штамм в не требующей госпитализации форме, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: pixabay.com
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