Вирусолог Семенов: Зараженный «омикроном» распространяет вирус через несколько часов
Глава филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов заявил, что человек, заболевший «омикроном» может оказаться заразным через три часа после инфицирования. Об этом он заявил в эфире канала «Россия 1».
«Из-за его быстрого размножения вы уже можете стать распространителем вируса, не через 3-4 дня после заражения, а уже к вечеру», — пояснил специалист.
Вирусолог также подчеркнул: «омикрон» выводится из организма быстрее других штаммов. На это требуется около недели, пишет Газета.ru.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что введения локдауна в стране не планируется, так как большинство граждан переносят омикрон-штамм в не требующей госпитализации форме, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru