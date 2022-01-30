Вирусолог предупредил о риске когнитивных нарушений из-за «омикрон»-штамма

Заражение коронавирусом разновидностью «омикрон» может привести к развитию слабости и депрессии, а также к снижению когнитивных функций, сообщает RT со ссылкой на заявление доктора биологических наук, профессора кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексея Аграновскогов.

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«Слабость, депрессия — очень много симптомов вызывает любой вирус SARS-CoV-2, любой штамм», — сказал эксперт. Он также предупредил о возможном риске когнитивных нарушений из-за нового штамма.

Ранее стало известно, что некоторые характерные для коронавируса симптомы редко встречаются у пациентов, заболевших штаммом «омикрон». Об этом рассказал врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.

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ФОТО: Centers for Disease Control and Prevention
ТЕГИ:ЭпидемияКоронавирус
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