Вирусолог предупредил о риске когнитивных нарушений из-за «омикрон»-штамма

«Слабость, депрессия — очень много симптомов вызывает любой вирус SARS-CoV-2, любой штамм», — сказал эксперт. Он также предупредил о возможном риске когнитивных нарушений из-за нового штамма.

Ранее стало известно, что некоторые характерные для коронавируса симптомы редко встречаются у пациентов, заболевших штаммом «омикрон». Об этом рассказал врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.

