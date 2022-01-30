Вирусолог предупредил о риске когнитивных нарушений из-за «омикрон»-штамма
Заражение коронавирусом разновидностью «омикрон» может привести к развитию слабости и депрессии, а также к снижению когнитивных функций, сообщает RT со ссылкой на заявление доктора биологических наук, профессора кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексея Аграновскогов.
«Слабость, депрессия — очень много симптомов вызывает любой вирус SARS-CoV-2, любой штамм», — сказал эксперт. Он также предупредил о возможном риске когнитивных нарушений из-за нового штамма.
Ранее стало известно, что некоторые характерные для коронавируса симптомы редко встречаются у пациентов, заболевших штаммом «омикрон». Об этом рассказал врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,6 млн+113 тыс. / сут.
Умерли
330 тыс.+668 / сут.
Выздоровели
10,2 млн+30 010 / сут.
- В Мексике в автоаварии погибли 13 человек
- Вирусолог предупредил о риске когнитивных нарушений из-за «омикрон»-штамма
- По факту пожара в Ульяновске расследуется дело о поджоге
- СМИ: «Фиорентина» не может договориться с Кокориным о расторжении контракта
- В Чехии уничтожили секретный отчет о взрывах в Врбетице
- Кличко заявил о готовности пойти с оружием против России
- Захарова: Украинская дипломатия больше похожа на сетевой маркетинг
- Три человека отравились газом в Кисловодске
- В Подмосковье пытаются выйти на след заблудившегося тигренка
- Кулеба раскрыл новую стратегию «противодействия России»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru