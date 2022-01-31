В Британии оценили риск повторного заражения «омикроном» по сравнению с «дельтой»

Риск повторного заражения штаммом коронавирусной инфекции «омикрон» выше в 5,4 раза по сравнению с вариантом «дельта». Об этом пишет Express, ссылаясь на данные исследователей из Имперского колледжа Лондона.

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Как выяснили ученые, перенесенная инфекция может обеспечивать защиту всего в 19%.

Кроме того, еще одно исследование, проведенное в Южной Африке, доказало способность «омикрона» защищать от «дельты». По данным специалистов, антитела у заразившихся омикрон-штаммом людей увеличивают защиту от «дельты» более чем в четыре раза, пишет РИА ФАН.

Ранее ученые из США выяснили, что вакцинированные после перенесенного COVID-19 оказались устойчивы к дельта штамму. Эту тенденцию отследили специалисты из Австрии в случае со штаммом «омикрон»: по их данным, новый вариант коронавируса может дать людям «супериммунитет» против будущих штаммов, пишут Известия.

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ФОТО: Arek Socha//Pixabay
ТЕГИ:ВеликобританияОмикрон-штаммКоронавирус
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