Над территорией России сбили 856 украинских беспилотников

Дежурные силы ПВО за прошедшую ночь уничтожили над Россией более 850 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом заявило Минобороны.

При атаке беспилотника на автобус в ЛНР 2 ноября погиб человек

Военные сбили 856 БПЛА, пишет RT.

Дроны уничтожили в Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской областях, над Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областями. Также БПЛА ликвидировали в Московском регионе, в Крыму, над Черным морем.

Ранее в Ярославской области отразили атаку 124 беспилотников, из-за ударов возникло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Ярославле.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:МинобороныПВОБеспилотники

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