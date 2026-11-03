Над территорией России сбили 856 украинских беспилотников

Военные сбили 856 БПЛА, пишет RT.

Дроны уничтожили в Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской областях, над Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областями. Также БПЛА ликвидировали в Московском регионе, в Крыму, над Черным морем.

Ранее в Ярославской области отразили атаку 124 беспилотников, из-за ударов возникло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Ярославле.

