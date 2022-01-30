Гинцбург: Ревакцинированные «Спутником Лайт» 3 месяца на 100% защищены от омикрона

«75% вакцинированных ("Спутником V" - прим. НСН) содержат вируснейтрализующие антитела к омикрон-штамму. Если же взять сыворотку от людей, которые были бустированы "Спутником Лайт", то в течение трех месяцев после бустирования 100% людей имело вируснейтрализующие антитела», - заявил глава центра Гамалеи в эфире телеканала «Россия-1».

Также Гинцбург высказал сомнения в том, что появление омикрон-штамма станет окончанием пандемии коронавируса.

«Не берусь утверждать, что это финальная стадия (пандемии коронавируса – прим. НСН), это было бы совершенно неправильно. Мы сейчас с вами разговариваем, и в это время возникают бесконечные количества новых вариантов COVID-19. Пока мы только боремся с последствиями, начинаем тушить пожар, когда этот пожар уже горит», - заявил он.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что пандемия приблизила Россию к введению четырехдневки.

«Мы уже частично перешли к четырехдневке из-за пандемии и появления дистанционных/смешанных форм занятости...То, что в офисе было бы сделано за пять дней, в домашних условиях или на даче может быть сделано за три. Работодателю это тоже выгодно, есть определенная экономия. Многие уже отказались от рабочих мест и от аренды офисов, сократили штат и перешли на привлечение самозанятых и фрилансеров», - отметил парламентарий.

