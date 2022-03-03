Переговоры без ультиматумов: На что готовы Россия и Украина

Изначально переговоры должны были пройти вечером 2 марта, но в этот день они не состоялись. Мединский сообщал, что переговоры перенесли на 3 марта. После этого агентство «Укринформ» со ссылкой на офис президента написало, что делегация выдвинулась в Беловежскую пущу.

Первый раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 28 февраля на белорусско-украинской границе. В российскую делегацию, помимо Мединского, вошли замглавы Минобороны Александр Фомин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, посол России в Белоруссии и представитель Москвы в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов. Украину представляли Арахамия, глава Минобороны Алексей Резников, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, замглавы МИД Николай Точицкий, первый замглавы делегации Киева в трехсторонней контактной группе Андрей Костин и народный депутат Рустем Умеров.