Переговоры без ультиматумов: На что готовы Россия и Украина
Делегации России и Украины встретятся 3 марта. Эксперты считают, что Украине выгодно затянуть процесс переговоров, и оценивают готовность России к уступкам.
Сегодня должен состояться второй раунд переговоров между делегациями России и Украины по урегулированию ситуации. Глава фракции «Слуга народа» и член украинской делегации Давид Арахамия 3 марта сообщил, что второй раунд переговоров пройдет не в Беловежской пуще, как ранее заявлял представитель делегации России, помощник президента РФ Владимир Мединский. Само место переговоров Арахамия не назвал.
Изначально переговоры должны были пройти вечером 2 марта, но в этот день они не состоялись. Мединский сообщал, что переговоры перенесли на 3 марта. После этого агентство «Укринформ» со ссылкой на офис президента написало, что делегация выдвинулась в Беловежскую пущу.
Первый раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 28 февраля на белорусско-украинской границе. В российскую делегацию, помимо Мединского, вошли замглавы Минобороны Александр Фомин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, посол России в Белоруссии и представитель Москвы в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов. Украину представляли Арахамия, глава Минобороны Алексей Резников, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, замглавы МИД Николай Точицкий, первый замглавы делегации Киева в трехсторонней контактной группе Андрей Костин и народный депутат Рустем Умеров.
После встречи Мединский заявил, что нашлись точки, «по которым можно прогнозировать общие позиции». В свою очередь Подоляк отметил, что стороны определили «приоритетные темы, по которым наметились определенные решения». В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Киев откажется от переговоров, если Москва будет «объявлять ультиматумы».
После переговоров президент Украины Владимир Зеленский 1 марта выступил с обращением к гражданам и сообщил, что они были безрезультатными. Позже в интервью CNN и Reuters Зеленский заявил, что для переговоров с Россией нужны «хотя бы намеки» на полное прекращение огня.
Как заявлял политолог Марат Баширов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», прекращение военной операции России было бы успехом для президента Украины Владимира Зеленского, но такой вопрос даже не будет обсуждаться. По его словам, стороны еще долго будут вести переговоры.
«Для Зеленского успех переговоров – это прекращение специальной военной операции, но это не обсуждается. Вместе с тем, точно нужно обсуждать вопросы безопасности гражданского населения. Также нужно обсуждать тему с раненными и пленными, необходимо соблюдать Женевскую конвенцию. Поэтому, когда Зеленский говорит, что нет результатов, он фактически отрицает, что есть общие темы. Разные подходы и взгляды. Сейчас Россию и Украину устроили бы вопросы гуманитарного характера, все остальные вопросы пока не сводимы», - сказал Баширов.
В свою очередь политолог Алексей Чадаев в беседе с «Радиоточкой НСН» предположил, что максимальные уступки, на которые готова пойти Россия на переговорах с Украиной, могут касаться отказа Киева от внеблокового статуса и перехода под защиту США.
«Возможно, это размен нейтрального, внеблокового статуса Украины на гарантии ее безопасности со стороны США, и в то же время признание Крыма. Что касается ДНР и ЛНР, то это фиксация, приближенная к тому, о чем шла речь до спецоперации, - административные границы Луганской и Донецкой областей, и возврат к чему-то похожему на Минский формат. Но эта гипотеза сдвинута в западную сторону. Это гипотеза о максимальном компромиссе, на который Москва, наверное, в принципе готова пойти, потому что дальше – уже точно нет. Но, разумеется, стартовые позиции Москвы на переговорах будут другими. Дальше уже вопрос торга», - сказал он.
Между тем экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков в пресс-центре НСН выразил мнение, что украинская сторона намеренно будет затягивать все последующие переговоры, чтобы выиграть время.
«Украинская сторона будет тянуть время, они ничего не решают сейчас. Они четко придерживаются линии США, которым нужна война. Максимум, на что Зеленский уполномочил своих представителей, это тянуть время, добиваясь того, чтобы российские войска прекратили наступление, чтобы дали возможность украинским войскам организовать оборону. Надеюсь, что российские власти понимают эту угрозу и не станут идти у них на поводу», - отметил Стрелков.
Тем временем российский предприниматель, миллиардер Олег Дерипаска 3 марта в своем Telegram-канале призвал российскую сторону не затягивать переговоры с Украиной. Бизнесмен подчеркнул важность установления мира между двумя странами.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине, назвав ее целью «демилитаризацию» и «денацификацию». Минобороны подчеркивает, что наносит удары по объектам военной инфраструктуры, а гражданской ничего не угрожает. Украина ввела в стране военное положение, объявила всеобщую мобилизацию и разорвала с Россией дипотношения. Многие страны, в частности Казахстан и Китай, призвали Россию и Украину сесть за стол переговоров.
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