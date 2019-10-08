Ангелина не звонила. Адвокаты ополчились на Марию Хачатурян

В интернете появилась запись звонка одной из сестёр Хачатурян в экстренные службы сразу после убийства отца. На записи отчётливо слышно, как девушка представляется Ангелиной и говорит, что это именно она ударила отца ножом, а рядом с ней находятся её сёстры 17 и 19 лет.



Ранее сёстры утверждали, что напали на отца втроём, а смертельный удар в сердце нанесла именно Ангелина. Однако после появления в сети аудиозаписи разговора адвокат Ангелины Хачатурян Алексей Паршин в беседе с НСН заявил, что звонок в экстренную службу был сделан не его подзащитной. Он уточнил, что обращалась за помощью специалистов ее сестра на тот момент несовершеннолетняя Мария.

Адвокат стороны потерпевших в деле сестер Хачатурян Юлия Нитченко в эфире НСН также заявила, что первый звонок в полицию и признание в убийстве совершила именно Мария.