Ангелина не звонила. Адвокаты ополчились на Марию Хачатурян
Юрист стороны потерпевших в эфире НСН заявила, что первый звонок в экстренные службы совершила Мария Хачатурян.
В интернете появилась запись звонка одной из сестёр Хачатурян в экстренные службы сразу после убийства отца. На записи отчётливо слышно, как девушка представляется Ангелиной и говорит, что это именно она ударила отца ножом, а рядом с ней находятся её сёстры 17 и 19 лет.
Ранее сёстры утверждали, что напали на отца втроём, а смертельный удар в сердце нанесла именно Ангелина. Однако после появления в сети аудиозаписи разговора адвокат Ангелины Хачатурян Алексей Паршин в беседе с НСН заявил, что звонок в экстренную службу был сделан не его подзащитной. Он уточнил, что обращалась за помощью специалистов ее сестра на тот момент несовершеннолетняя Мария.
Адвокат стороны потерпевших в деле сестер Хачатурян Юлия Нитченко в эфире НСН также заявила, что первый звонок в полицию и признание в убийстве совершила именно Мария.
«Безусловно, эта запись подлинная. Я тоже знаю, что такая запись имеется в материалах дела. Мы очень давно ставили под сомнение то, что на записи говорит якобы Ангелина. Она плачет, всхлипывает, рассказывает, что рядом находятся две сестры 17 и 19 лет, что отец находится под воздействием наркотических веществ. Вы помните, что в дальнейшем они придерживались этой лживой версии, но материалами дела она опровергается. И Мария, и Ангелина, и Крестина, и их родственники подтвердили, что звонила именно Мария», - заявил НСН юрист.
Отметим также, что у Марии экспертизы диагностировали невменяемое состояние в течение первых трех суток после убийства. Нитченко усомнилась в неадекватности младшей Хачатурян.
«Эта запись только подтверждает то, как они врут. Это глупое объяснение, что она три дня не могла понимать происходящее, почему тогда не пять дней? Это ничем не обоснованные доводы адвокатов защиты. Экспертизами наоборот обосновано, что Мария не была дееспособна только в момент убийства. А две остальные сестры вообще признаны вменяемыми», - подчеркнула Нитченко.
Напомним, Мария, Ангелина и Крестина Хачатурян были задержаны в 2018 году по подозрению в убийстве отца. На допросе они заявили, что несколько лет терпели издевательства, физическое и сексуальное насилие с его стороны.
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