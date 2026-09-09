«Профицит 500%»: Почему в мегаполисах накопился «снежный ком» стоматологов
Владимир Садовский раскрыл НСН, что несмотря на то, что вузы сотнями набирают на стоматологические специальности, в ординатуре многим не хватает врачебной загрузки, и потом специалист выходит на рынок без опыта.
В крупных городах России профицит врачей-стоматологов доходит до 500%, а вот в малых населенных пунктах иногда не хватает даже стоматологов-терапевтов. Таким личным мнением в беседе с НСН поделился почетный президент Стоматологической ассоциации России Владимир Садовский.
В российских клиниках наблюдается ощутимый дефицит врачей-стоматологов, рассказал директор по цифровой диагностике и клинической поддержке компании Eurokappa Эмелин Шевчук. Его слова приводят «Известия». Так, более всего востребованы специалисты узких направлений, в том числе ортодонты. Помимо этого, в стране не хватает детских стоматологов, имплантологов и челюстно-лицевых хирургов, указывается в статье. Садовский раскрыл, что по стране наблюдается сильный перекос по этим специалистам.
«В городах‑мегаполисах стоматологов всех специальностей — профицит. В Москве, например, по неподтверждённым данным, профицит врачей с высшим образованием (всех стоматологических специальностей) составляет около 500 %. В Санкт‑Петербурге — около 300 %. В крупных городах, где есть стоматологические факультеты более 20 лет, средний профицит — 300%. Однако в малых населенных пунктах, даже где 20-40 тысяч населения, специалистов не хватает. Что касается совсем малых поселков городского типа, там их страшный дефицит и не только ортодонтов, но и даже стоматологов-терапевтов. Поэтому некоторые субъекты федерации открывают стоматологические факультеты при местных университетах. Также на рынок труда скоро выйдут стоматологические фельдшеры. Они будут обладать компетенциями больше, чем гигиенисты и будут также лечить кариес», — рассказал он.
При этом собеседник НСН указал, что число стоматологический факультетов в городах-миллионниках растет, однако проблема дефицита в малых населенных пунктах не решается.
«Что касается выпускников, то они нарастают, как снежный ком. В Москве уже набрали 9 факультетов стоматологов в этом году. В Петербурге — 7 факультетов. Однако в малые города стоматологи-выпускники не торопятся. Некоторая надежда появилась в связи с приказом Минздрава о категории наставничества, когда молодые врачи, либо выпускники целевого обучения, будут работать с наставником до трех лет, и тогда профессиональная зрелость врача наступит раньше», — отметил он.
Также проблема в том, что обучаясь в ординатуре на узкой специализации, врач-стоматолог не всегда имеет возможность пройти полноценную практику. Отсюда и возникает перекос.
«После окончания вуза и прохождения первичной аккредитации у выпускника есть право обучиться в ординатуре 2 года по узкой специальности. Но, во-первых, на бюджете — очень редко, а освоить сотни тысяч рублей в год могут не все. Во-вторых, много ординаторов учатся два года, скажем так, теоретически. Потому что вуз их набирает сотнями, а рабочих мест для обучения не всегда хватает. И в этом есть парадокс. Вроде он через два года выйдет узким специалистом, например, ортодонтом, но врачебной загрузки за два последних года обучения в ординатуре недополучил. И это дефект. Надеюсь, что под руководством Общества врачей России и в том числе Стоматологической ассоциации России, этот перекос в ближайшие годы исправят с помощью таких общественных организаций», — подытожил он.
Ранее Садовский в беседе с НСН выразил мнение, что проводить стоматологические процедуры безболезненно врачи обязаны еще с советских времен, однако врач сам решает, какой способ обезболивания выбрать.
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