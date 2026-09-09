При этом собеседник НСН указал, что число стоматологический факультетов в городах-миллионниках растет, однако проблема дефицита в малых населенных пунктах не решается.

«Что касается выпускников, то они нарастают, как снежный ком. В Москве уже набрали 9 факультетов стоматологов в этом году. В Петербурге — 7 факультетов. Однако в малые города стоматологи-выпускники не торопятся. Некоторая надежда появилась в связи с приказом Минздрава о категории наставничества, когда молодые врачи, либо выпускники целевого обучения, будут работать с наставником до трех лет, и тогда профессиональная зрелость врача наступит раньше», — отметил он.

Также проблема в том, что обучаясь в ординатуре на узкой специализации, врач-стоматолог не всегда имеет возможность пройти полноценную практику. Отсюда и возникает перекос.

«После окончания вуза и прохождения первичной аккредитации у выпускника есть право обучиться в ординатуре 2 года по узкой специальности. Но, во-первых, на бюджете — очень редко, а освоить сотни тысяч рублей в год могут не все. Во-вторых, много ординаторов учатся два года, скажем так, теоретически. Потому что вуз их набирает сотнями, а рабочих мест для обучения не всегда хватает. И в этом есть парадокс. Вроде он через два года выйдет узким специалистом, например, ортодонтом, но врачебной загрузки за два последних года обучения в ординатуре недополучил. И это дефект. Надеюсь, что под руководством Общества врачей России и в том числе Стоматологической ассоциации России, этот перекос в ближайшие годы исправят с помощью таких общественных организаций», — подытожил он.

Ранее Садовский в беседе с НСН выразил мнение, что проводить стоматологические процедуры безболезненно врачи обязаны еще с советских времен, однако врач сам решает, какой способ обезболивания выбрать.



