Профицит бюджета России за август достиг годового максимума

Российская казна в августе продемонстрировала наиболее существенный месячный профицит за последний год. Положительная динамика стала следствием масштабных дивидендных выплат со стороны крупных государственных корпораций, произведенных из прибыли предыдущего отчетного периода, отмечает Bloomberg.

Согласно расчетам агентства, выполненным на основе опубликованных в среду, 8 сентября, данных Министерства финансов РФ, показатель достиг отметки в 660 миллиардов рублей. Это является наиболее значительным результатом с августа 2025 года.