Профицит бюджета России за август достиг годового максимума

Российская казна в августе продемонстрировала наиболее существенный месячный профицит за последний год. Положительная динамика стала следствием масштабных дивидендных выплат со стороны крупных государственных корпораций, произведенных из прибыли предыдущего отчетного периода, отмечает Bloomberg.

Согласно расчетам агентства, выполненным на основе опубликованных в среду, 8 сентября, данных Министерства финансов РФ, показатель достиг отметки в 660 миллиардов рублей. Это является наиболее значительным результатом с августа 2025 года.

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Поступления от дивидендов государственных банков и компаний составили в прошлом месяце 691 миллиард рублей. Нефтегазовые доходы, включая дивидендные выплаты, выросли на 17% в годовом выражении, что позволило нивелировать увеличение бюджетных расходов на 16% на фоне продолжающегося финансирования специальной военной операции и социальных программ.

Благодаря августовским показателям совокупный дефицит бюджета за первые восемь месяцев сократился до 5,8 триллиона рублей. По словам главы Минфина Антона Силуанова, дефицит составил 2,5% ВВП, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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