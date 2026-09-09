В России вышла книга о выдающихся деятелях сельского хозяйства
Издательский дом «Аргументы и факты» совместно с редакцией ОГИЗ издательства «АСТ» выпустил «Люди земли. Истории тех, кто изменил мир сельского хозяйства». Об этом сообщает сайт aif.ru.
В основу издания легли материалы, опубликованные «АиФ» в рубрике «Люди земли». Главный редактор издательского дома «Аргументы и факты» Михаил Чкаников рассказал, что в неё попадают самые лучшие истории. А лучшие из лучших, по его словам, «достойны стать книгой».
Чкаников добавил, что в книге рассказывают о людях, «которым надо ставить памятники».
«Мы, собственно, и рубрику завели, и книгу выпустили лишь потому, что не имеем возможности ставить им памятники в граните, бронзе или мраморе. Что ж, будем создавать книги – эти памятники из слов», - подчеркнул он.
Ранее экс-гендиректор Российской национальной библиотеки (РНБ) Александр Вислый заявил «Радиоточке НСН», что российские библиотеки должны сохранять в своих фондах книги всех авторов вне зависимости от их нынешнего статуса.
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