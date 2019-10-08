Кто из сестер Хачатурян на самом деле звонил в полицию? Адвокат представил новые факты

Адвокат Ангелины Хачатурян Алексей Паршин в беседе с НСН заявил, что звонок в экстренную службу был сделан не его подзащитной. Он уточнил, что обращалась за помощью специалистов ее сестра Мария.

«Что касается опубликованной записи, то звонила и в скорую помощь, и в полицию Мария в тот день. Она в дальнейшем была признана невменяемой согласно экспертизам и допросам психиатра. Согласно этим же экспертизам и допросам в течение первых трех суток после произошедшего ее психическое состояние было нестабильным. Оно соответственно влияло на ее действия и поведение. Поэтому это оказывало не только на звонок влияния, но и на первичные показания, на описание случившегося. Ее показания следствие учитывать не может и не будет. Нестабильным, кстати, состояние было не только у нее, но и у Кристины, Ангелины. На их поведение и показания это тоже оказывало влияние. Особенно в первые три дня. Все надо смотреть через призму того, в каком стоянии они [сестры Хачатурян] находились», - рассказал он.

По его словам, все эти данные есть, в частности, и у следствия. В связи с новыми обстоятельствами, заверил правозащитник, можно говорить о том, что во время убийства своего отца сестры Хачатурян были невменяемы.

«У следствия все эти данные есть. Это ни в коем случае не отрицает насилия, которое было над ними совершено. Это не опровергает его и не отрицает. Факты насилия доказаны. Соответственно, девочки действовали абсолютно верно даже в том состоянии, в котором находились. Они все равно находились в состоянии необходимой обороны. Это как раз подтверждает то, что они действовали неслаженно, непродуманно. Все было спонтанно. Они делали нелогичные и непоследовательные шаги. Это подтверждается их диагнозом», - рассказал правозащитник НСН.

Ранее адвокат стороны потерпевших в деле сестер Хачатурян Юлия Нитченко заявила, что ее подзащитный Михаил Хачатурян не состоял в связях с правоохранительными органами. В эфире НСН она рассказала, как новая информация поможет делу.

