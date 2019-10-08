Кто из сестер Хачатурян на самом деле звонил в полицию? Адвокат представил новые факты
Адвокат Ангелины Хачатурян Алексей Паршин в эфире НСН сообщил новые подробности дела сестер Хачатурян.
В сети появилась аудиозапись первого звонка одной из сестер Хачатурян в экстренные службы после того, как они убили своего отца Михаила Хачатуряна. Запись опубликована в Telegram-канале LIFE SHOT. Сообщается, что в разговоре с диспетчером 18-летняя Ангелина Хачатурян рассказывает, что отец находился под действием наркотических веществ. На уточняющий вопрос она отвечает, что у убитого «были успокаивающие таблетки, но он их много выпил». Ангелина заявила, что в квартире также находились две ее сестры. По словам Хачатурян, отец напал на них с ножом, а она убила его.
Адвокат Ангелины Хачатурян Алексей Паршин в беседе с НСН заявил, что звонок в экстренную службу был сделан не его подзащитной. Он уточнил, что обращалась за помощью специалистов ее сестра Мария.
«Что касается опубликованной записи, то звонила и в скорую помощь, и в полицию Мария в тот день. Она в дальнейшем была признана невменяемой согласно экспертизам и допросам психиатра. Согласно этим же экспертизам и допросам в течение первых трех суток после произошедшего ее психическое состояние было нестабильным. Оно соответственно влияло на ее действия и поведение. Поэтому это оказывало не только на звонок влияния, но и на первичные показания, на описание случившегося. Ее показания следствие учитывать не может и не будет. Нестабильным, кстати, состояние было не только у нее, но и у Кристины, Ангелины. На их поведение и показания это тоже оказывало влияние. Особенно в первые три дня. Все надо смотреть через призму того, в каком стоянии они [сестры Хачатурян] находились», - рассказал он.
По его словам, все эти данные есть, в частности, и у следствия. В связи с новыми обстоятельствами, заверил правозащитник, можно говорить о том, что во время убийства своего отца сестры Хачатурян были невменяемы.
«У следствия все эти данные есть. Это ни в коем случае не отрицает насилия, которое было над ними совершено. Это не опровергает его и не отрицает. Факты насилия доказаны. Соответственно, девочки действовали абсолютно верно даже в том состоянии, в котором находились. Они все равно находились в состоянии необходимой обороны. Это как раз подтверждает то, что они действовали неслаженно, непродуманно. Все было спонтанно. Они делали нелогичные и непоследовательные шаги. Это подтверждается их диагнозом», - рассказал правозащитник НСН.
Ранее адвокат стороны потерпевших в деле сестер Хачатурян Юлия Нитченко заявила, что ее подзащитный Михаил Хачатурян не состоял в связях с правоохранительными органами. В эфире НСН она рассказала, как новая информация поможет делу.
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