Путин предложил Вьетнаму объединить усилия по созданию резервов топлива

Согласно совместному заявлению лидеров двух государств, Россия и Вьетнам намерены ускорить работу по перспективным направлениям поставок российской нефти и сжиженного природного газа. Стороны договорились активизировать взаимодействие в энергетической сфере для достижения конкретных результатов.

Кроме того, планируется ускорить создание во Вьетнаме необходимой инфраструктуры для приема, переработки и хранения углеводородов. Данный проект станет важным элементом развития долгосрочного энергетического партнерства между двумя странами.

Помимо этого, Вьетнам планирует увеличить число прямых и чартерных авиационных рейсов в Россию, сообщает RT.

