Путин предложил Вьетнаму объединить усилия по созданию резервов топлива

Российская сторона предложила Вьетнаму рассмотреть возможность совместного формирования стратегических резервов топлива на территории этого государства Юго-Восточной Азии. Соответствующую инициативу президент России Владимир Путин озвучил по итогам переговоров с вьетнамским лидером То Ламом, передает ТАСС.

По словам российского президента, отечественные компании проявляют заинтересованность в организации транзита энергетических ресурсов через вьетнамскую территорию в соседние государства. Путин отметил, что с подобными предложениями к Москве уже обращаются сами эти страны, предлагая реализовать поставки совместно с партнерами из СРВ.

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Согласно совместному заявлению лидеров двух государств, Россия и Вьетнам намерены ускорить работу по перспективным направлениям поставок российской нефти и сжиженного природного газа. Стороны договорились активизировать взаимодействие в энергетической сфере для достижения конкретных результатов.

Кроме того, планируется ускорить создание во Вьетнаме необходимой инфраструктуры для приема, переработки и хранения углеводородов. Данный проект станет важным элементом развития долгосрочного энергетического партнерства между двумя странами.

Помимо этого, Вьетнам планирует увеличить число прямых и чартерных авиационных рейсов в Россию, сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС / Владимир Смирнов
ТЕГИ:СотрудничествоТопливоВладимир ПутинВьетнам

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