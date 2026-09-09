СМИ: Директор ЦРУ может заменить Уиткоффа в переговорах по Украине

В администрации США обсуждается возможное изменение формата участия американских представителей в переговорах по украинскому урегулированию. Как сообщает RT со ссылкой на публикацию Financial Times, спецпосланник Белого дома Стивен Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер могут быть отодвинуты от активного участия в мирном процессе.

По информации издания, более значимую роль в урегулировании конфликта намерен взять на себя директор Центрального разведывательного управления Джон Рэтклифф.

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Официальные лица из окружения главы ЦРУ уже уведомили европейских коллег о его готовности участвовать в челночной дипломатии между российской и украинской сторонами.

При этом американский лидер Дональд Трамп пока не принял окончательного решения относительно перераспределения полномочий среди переговорщиков.

Президент России Владимир Путин в ходе недавнего телефонного разговора сообщил американскому лидеру Дональду Трампу, что Вашингтон может сделать для завершения конфликта на Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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