СМИ: Директор ЦРУ может заменить Уиткоффа в переговорах по Украине
В администрации США обсуждается возможное изменение формата участия американских представителей в переговорах по украинскому урегулированию. Как сообщает RT со ссылкой на публикацию Financial Times, спецпосланник Белого дома Стивен Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер могут быть отодвинуты от активного участия в мирном процессе.
По информации издания, более значимую роль в урегулировании конфликта намерен взять на себя директор Центрального разведывательного управления Джон Рэтклифф.
Официальные лица из окружения главы ЦРУ уже уведомили европейских коллег о его готовности участвовать в челночной дипломатии между российской и украинской сторонами.
При этом американский лидер Дональд Трамп пока не принял окончательного решения относительно перераспределения полномочий среди переговорщиков.
Президент России Владимир Путин в ходе недавнего телефонного разговора сообщил американскому лидеру Дональду Трампу, что Вашингтон может сделать для завершения конфликта на Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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