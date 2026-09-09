СМИ: Директор ЦРУ может заменить Уиткоффа в переговорах по Украине

В администрации США обсуждается возможное изменение формата участия американских представителей в переговорах по украинскому урегулированию. Как сообщает RT со ссылкой на публикацию Financial Times, спецпосланник Белого дома Стивен Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер могут быть отодвинуты от активного участия в мирном процессе.

По информации издания, более значимую роль в урегулировании конфликта намерен взять на себя директор Центрального разведывательного управления Джон Рэтклифф.