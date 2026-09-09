Дикая рыба может содержать опасные вещества, но искусственно выведенная проверяется постоянно, поэтому продукция рыбхозов и питомников самая безопасная, рассказал НСН гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов.

Россиянам не стоит включать в свой рацион некоторые виды рыб, к которым относится искусственно выращенный лосось. Его держат в бассейнах, где сложно воссоздать естественную цепочку питания, из-за этого в нем может быть мало омеги-3, а яркий красный цвет зачастую достигается за счет добавления синтетического астаксантина в корм. Кроме того, условия содержания могут способствовать накоплению токсичных веществ. С таким предупреждением выступила «Вечерняя Москва». Вялова удивили такие комментарии.