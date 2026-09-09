«Теория заговора» : Россиянам назвали самую безопасную рыбу
Система контроля качества работает прекрасно, но есть один нюанс, заявил НСН Сергей Вялов.
Дикая рыба может содержать опасные вещества, но искусственно выведенная проверяется постоянно, поэтому продукция рыбхозов и питомников самая безопасная, рассказал НСН гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов.
Россиянам не стоит включать в свой рацион некоторые виды рыб, к которым относится искусственно выращенный лосось. Его держат в бассейнах, где сложно воссоздать естественную цепочку питания, из-за этого в нем может быть мало омеги-3, а яркий красный цвет зачастую достигается за счет добавления синтетического астаксантина в корм. Кроме того, условия содержания могут способствовать накоплению токсичных веществ. С таким предупреждением выступила «Вечерняя Москва». Вялова удивили такие комментарии.
«Я думаю, что здесь возможно какое-то недопонимание. Нужно учитывать как минимум один факт. У нас есть надзорные органы и регуляторы, которые проверяют качество рыбы. Проводятся тесты на гормоны, антибиотики, тяжелые металлы, токсичные вещества. Если кто-то выращивает лосось не по правилам, то его тут же найдут и изымут товар. Консервированная и копченая продукция проверяется еще жестче. Контроль качества работает, несмотря на различные теории заговора. Система держит все под контролем. Какой-то пропуск чего-то вредного может случиться с рыбой, которая ловится в море. Она обрабатывается непосредственно на корабле, где ограничены возможности тестирования, а потом проверяют только выборочно какие-то фрагменты из партии. Что-то можно упустить, но в питомниках и рыбхозах такое невозможно», — подчеркнул он.
Ранее президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) Георгий Мартынов предупредил НСН о росте цен на лосося и икру.
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