Аксенов уволил главу «Крымэнерго» после жалоб жителей на поборы

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил об отставке генерального директора ГУП РК «Крымэнерго» Максима Шклярского, написавшего заявление об увольнении по собственному желанию. Решение было принято после многочисленных обращений жителей полуострова с жалобами на работу энергопредприятия.

По словам Аксенова, «Крымэнерго» взимало с граждан плату за выдачу справок, необходимых для прокладки инженерных сетей, тогда как аналогичные документы в других органах предоставляются бесплатно. Кроме того, сотрудники требовали оплату за обычные административно-управленческие действия должностных лиц, включая прием заявлений, направление документов на согласование и выписку счетов.

На АЗС в Крыму начнут продавать бензин АИ-95 по 100 рублей

Отдельно глава республики раскритиковал деятельность комиссии по рассмотрению случаев неучтенного энергопотребления. В качестве вопиющего примера он привел ситуацию в Феодосии, где предпринимателю после погашения задолженности в размере 13 тысяч рублей был начислен штраф в 1,6 миллиона рублей, несмотря на исправность прибора учета и отсутствие факта хищения электроэнергии.

Аксенов поручил министру топлива и энергетики республики Владимиру Воронкину навести порядок в работе «Крымэнерго» и распустить указанную комиссию, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Макеев
ТЕГИ:УвольнениеСергей АксеновКрым

Горячие новости

Все новости

партнеры