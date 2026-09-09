Аксенов уволил главу «Крымэнерго» после жалоб жителей на поборы
Глава Крыма Сергей Аксенов объявил об отставке генерального директора ГУП РК «Крымэнерго» Максима Шклярского, написавшего заявление об увольнении по собственному желанию. Решение было принято после многочисленных обращений жителей полуострова с жалобами на работу энергопредприятия.
По словам Аксенова, «Крымэнерго» взимало с граждан плату за выдачу справок, необходимых для прокладки инженерных сетей, тогда как аналогичные документы в других органах предоставляются бесплатно. Кроме того, сотрудники требовали оплату за обычные административно-управленческие действия должностных лиц, включая прием заявлений, направление документов на согласование и выписку счетов.
Отдельно глава республики раскритиковал деятельность комиссии по рассмотрению случаев неучтенного энергопотребления. В качестве вопиющего примера он привел ситуацию в Феодосии, где предпринимателю после погашения задолженности в размере 13 тысяч рублей был начислен штраф в 1,6 миллиона рублей, несмотря на исправность прибора учета и отсутствие факта хищения электроэнергии.
Аксенов поручил министру топлива и энергетики республики Владимиру Воронкину навести порядок в работе «Крымэнерго» и распустить указанную комиссию, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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