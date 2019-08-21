Адвокат: Дело сестёр Хачатурян могут вернуть на доследование

«Данные, которые были добыты в рамках расследования уголовного дела, о том, что их истязали и насиловали, конечно же, повлияют и на дело, и на наказание. Эта история в принципе основывается только на мнении психиатров. Эксперты утверждают, что одна девушка якобы находилась в состоянии аффекта, а другие нет. Это очень тонкая относительная категория. Вполне вероятно, что дело будет направлено из суда на дополнительное расследование, и именно на том основании, что следствие на этапе предварительного расследования всё-таки не установило все события, все данные, которые имеют отношение и к личностям девушек, и к преступлению», — рассказал Карабанов.

Окончательный вердикт, по его мнению, зависит исключительно от того, какой психиатрический подход к экспертизе состояния девушек в момент убийства избран.

«В настоящий момент в классической психиатрии есть два подхода относительно состояния аффекта. Одна группа специалистов утверждает, что это нечто сиюминутное, а другая, что он носит накопительный характер. Я считаю, как бывший следователь, что у них был затяжной аффект. Вероятность, что дело закроют 50 на 50 только потому, что спор здесь больше не юридический, а о том, какую научную психиатрическую методику берёт за основу следователь. Здесь нет на самом деле вообще никакой юриспруденции, как ни странно», — заключил Карабанов.