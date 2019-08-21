Адвокат: Дело сестёр Хачатурян могут вернуть на доследование
Александр Карабанов рассказал НСН, от чего будет зависеть, развалится ли дело о резонансном убийстве, или нет.
Следствие признало факты издевательств и сексуальных домогательств в отношении сестёр Хачатурян со стороны их покойного отца, пишет «Коммерсант». При этом СКР отказался возбуждать уголовное дело против убитого девушками родителя в связи с его смертью. Информацию об этом изданию подтвердил адвокат средней из сестёр, Ангелины, Алексей Паршин. Сейчас защита намерена подать ходатайство о прекращении преследования девушек, а в случае отказа — апелляцию.
Эти обстоятельства повлияют на исход дела, заверил в эфире НСН глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнёры», адвокат Александр Карабанов. По его словам, дело может быть отправлено на дополнительное расследование.
«Данные, которые были добыты в рамках расследования уголовного дела, о том, что их истязали и насиловали, конечно же, повлияют и на дело, и на наказание. Эта история в принципе основывается только на мнении психиатров. Эксперты утверждают, что одна девушка якобы находилась в состоянии аффекта, а другие нет. Это очень тонкая относительная категория. Вполне вероятно, что дело будет направлено из суда на дополнительное расследование, и именно на том основании, что следствие на этапе предварительного расследования всё-таки не установило все события, все данные, которые имеют отношение и к личностям девушек, и к преступлению», — рассказал Карабанов.
Окончательный вердикт, по его мнению, зависит исключительно от того, какой психиатрический подход к экспертизе состояния девушек в момент убийства избран.
«В настоящий момент в классической психиатрии есть два подхода относительно состояния аффекта. Одна группа специалистов утверждает, что это нечто сиюминутное, а другая, что он носит накопительный характер. Я считаю, как бывший следователь, что у них был затяжной аффект. Вероятность, что дело закроют 50 на 50 только потому, что спор здесь больше не юридический, а о том, какую научную психиатрическую методику берёт за основу следователь. Здесь нет на самом деле вообще никакой юриспруденции, как ни странно», — заключил Карабанов.
Напомним, дело сестёр Хачатурян возникло в июле 2018 года, когда Кристина, Ангелина и Мария убили своего отца. Известно, что мужчина много лет издевался над девушками, насиловал их, избивал, запрещал ходить в школу и пользоваться соцсетями. 14 июня 2019 года суд вынес сёстрам Хачатурян окончательное обвинение в убийстве по предварительному сговору, им грозит до 20 лет лишения свободы. Адвокаты настаивают на полной невиновности подзащитных, так как они действовали в рамках самообороны. В ходе экспертизы на этапе предварительного следствия младшая сестра Хачатурян была признана невменяемой на момент убийства.
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