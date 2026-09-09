Wylsacom заявил, что россияне не отказались от айфонов вопреки ограничениям
Блогер и эксперт по гаджетам Wylsacom заявил НСН, что сегодня смартфоны зачастую покупают серыми путями.
Россияне не отказались от айфонов вопреки санкционным ограничениям, у компании преданная фан-база, рассказал НСН блогер и эксперт по гаджетам Wylsacom (Валентин Петухов).
Спрос на iPhone в России демонстрирует заметное снижение, в то время как интерес к смартфонам на базе Android увеличивается. Соответствующие данные получены в результате анализа поисковых запросов пользователей на маркетплейсах Wildberries и Ozon.
«Здесь очень важно понимать, что айфоны сегодня покупают в нескольких сущностях. Первый вариант – это покупка смартфона в обычном магазине через параллельный импорт, второй – серые магазины, которые продают онлайн, третий вариант – маркетплейсы. Даже есть вариант покупки телефона на отдыхе в другой стране, что тоже пользуется популярностью. Я не могу сказать, что спрос на айфоны снижается, устройства пользуются популярностью, несмотря на все ограничения, потому что объективно отличаются от того, что есть на Android. Фан-база сохраняется, компания представила сильную линейку 17-го поколения, сейчас этот показатель только укрепится», - отметил он.
Он также уверен, что новая презентация Apple порадует фанатов.
«Новая презентация Apple подстегнет интерес пользователей, выпуск новых устройств – это хороший вариант купить прошлое поколение за адекватные деньги. При этом есть любители обновляться каждый год, они спрос на новинки и возглавят. Сегодня впервые компания должна показать складной смартфон, линейку «про» ждем с обновленными вариантами камер, базовый смартфон ожидаем уже в следующем году», - добавил он.
Apple проведёт традиционную осеннюю презентацию 9 сентября. Официально Apple пока не раскрывает список новинок. Ожидается, что главными анонсами станут iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, а также первый складной смартфон компании, который в утечках фигурирует под возможным названием iPhone Ultra.
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