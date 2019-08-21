Экс-судья оправдал сестер Хачатурян: Своими бы руками их отца

Следственный комитет признал правдивыми показания сестер Хачатурян, которые заявили о многолетних издевательствах со стороны отца, включая сексуальные домогательства. Тем не менее в отношении покойного мужчины отказались возбуждать уголовное дело посмертно. Адвокат одной из девушек заявил, что выводы СКР могут привести к отказу от уголовного преследования и самих сестер, которых ранее обвинили в убийстве отца по предварительному сговору.

Глава коллегии адвокатов «Тарло и партнеры», экс-судья Евгений Тарло в эфире НСН так же заявил, что выводы СКР должны привести к оправданию девушек.

«Оно (решение СКР – НСН) должно прямо и непосредственно повлиять на ход дела. Здесь вопрос очень тонкий, но я бы, как судья, принял решение о прекращении уголовного преследования. Факты сексуальных домогательств от отца – с этим не может мириться сознание нормального человека. Это полностью объясняет их (сестер Хачатурян) поведение. Я считаю, что дело должно быть немедленно прекращено, а сестры освобождены», - сказал он.