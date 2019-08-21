Экс-судья оправдал сестер Хачатурян: Своими бы руками их отца
Глава коллегии адвокатов «Тарло и партнеры», экс-сенатор Евгений Тарло заявил в эфире НСН, что факт домогательств со стороны Михаила Хачатуряна полностью оправдывает убивших его дочерей.
Следственный комитет признал правдивыми показания сестер Хачатурян, которые заявили о многолетних издевательствах со стороны отца, включая сексуальные домогательства. Тем не менее в отношении покойного мужчины отказались возбуждать уголовное дело посмертно. Адвокат одной из девушек заявил, что выводы СКР могут привести к отказу от уголовного преследования и самих сестер, которых ранее обвинили в убийстве отца по предварительному сговору.
Глава коллегии адвокатов «Тарло и партнеры», экс-судья Евгений Тарло в эфире НСН так же заявил, что выводы СКР должны привести к оправданию девушек.
«Оно (решение СКР – НСН) должно прямо и непосредственно повлиять на ход дела. Здесь вопрос очень тонкий, но я бы, как судья, принял решение о прекращении уголовного преследования. Факты сексуальных домогательств от отца – с этим не может мириться сознание нормального человека. Это полностью объясняет их (сестер Хачатурян) поведение. Я считаю, что дело должно быть немедленно прекращено, а сестры освобождены», - сказал он.
Собеседник НСН подчеркнул, в пользу сестер Хачатурян говорит и то, что они были зависимы от их отца.
«Это не начальник на работе, и даже не Харви Вайнштейн, с которым был готов весь Голливуд переспать. Мы видим, какая реакция в Америке, но я считаю, что это совершенно ненормально, когда в небоскреб поднимается совершеннолетняя звезда, которая хочет получить роль. И поэтому она готова, как проститутка, переспать с тем, кто ей даст роль и славу. Ситуация, когда ребенок находится в зависимости от отца, а отец является садистом, извращенцем и насильником… Половое сношение в отношении зависимых людей является изнасилованием, так это квалифицируют. И если жертва сопротивляется, я считаю, что убийство является ответом на насилие. Поэтому сестры должны быть освобождены и оправданы по суду. Когда отец может себе такое позволить… Я не могу, я бы его, может, своими руками, потому что это негодяй, если такое было», - заключил Тарло.
Ранее Евгений Тарло в эфире НСН призвал отменить декриминализацию домашнего насилия, так как эти меры, считает он, привели к увеличению числа пострадавших.
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