Защитники по делу сестер Хачатурян обменялись «феминистскими» оплеухами

Адвокат также подчеркнула, что незадолго до смерти Михаил Хачатурян проходил психолога, и тот не выявил у него каких-либо отклонений, присущих насильникам.

«Не было установлено абсолютно никаких психических расстройств. Это очень странно для человека, совершает такие действия на протяжении длительного времени. Очень странно, что девочки, которые страдали от истязаний, психического давления, как было установлено материалами дела – у них тоже нет психических расстройств. Это больше всего у нас вызывает сомнения, как у обычных людей, но почему-то не вызывает сомнений у психотерапевтов, психологов и сексологов», - добавила Нитченко.

Стоит отметить, что после проведенной экспертизы младшая из сестер была признана невменяемой.

В свою очередь адвокат младшей из сестер Хачатурян Ярослав Пакулин обвинил коллегу в затягивании процесса.

«Мне, порой, очень сложно комментировать действия и высказывания Юлии Нитченко. У них было достаточно времени, чтобы подготовить рецензию на заключение экспертов, которое находится в материалах уголовного дела. Если до сих пор ни одного вразумительного взгляда не было представлено и подтверждено – чего тогда об этом говорить? Если хотите, идите, делайте и приносите уголовное дело. А они занимаются только простым затягиванием ознакомления (с уголовным делом). Уже все ознакомились, одна только потерпевшая сторона никак не хочет писать ознакомление с делом. Если они принесут в обозримом будущем заключения экспертов, рецензии – буду только рад ознакомиться с ними. А пока (у стороны потерпевших) только слова. Для меня, конечно, новость, обвинять в феминистских взглядах ведущих сотрудников института Сербского. Очень смелое заявление. Интересно посмотреть», - сказал он.