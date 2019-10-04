Защитники по делу сестер Хачатурян обменялись «феминистскими» оплеухами
Адвокат Юлия Нитченко заявила в эфире НСН, что эксперт из института имени Сербского придерживается феминистских взглядов и, следовательно, могла быть предвзятой.
Адвокат стороны потерпевших в деле сестер Хачатурян Юлия Нитченко обвинила в предвзятости одного из экспертов, которая обследовала девушек. Речь идет о руководителе лаборатории психологии детского и подросткового возраста «Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Елене Дозорцевой. В эфире НСН Нитченко рассказала, что ее навело на мысли о предвзятости эксперта.
«Мы нашли информацию, причем я могу ее подтвердить источниками из "Википедии", о том, что некая Дозорцева Елена Георгиевна активная участница портала феминизм, поддерживает феминистское движение. Все защитники сестер придерживаются ярой позиции феминизма. Причем эта позиция не только в том, что женщины должна быть не хуже мужчины, эта страшная позиция заключается в том, что если мужчина насилует женщину, то от такого мужчины нужно не уходить, подавать заявление в полицию, а его нужно убивать», - сказала она.
Адвокат также подчеркнула, что незадолго до смерти Михаил Хачатурян проходил психолога, и тот не выявил у него каких-либо отклонений, присущих насильникам.
«Не было установлено абсолютно никаких психических расстройств. Это очень странно для человека, совершает такие действия на протяжении длительного времени. Очень странно, что девочки, которые страдали от истязаний, психического давления, как было установлено материалами дела – у них тоже нет психических расстройств. Это больше всего у нас вызывает сомнения, как у обычных людей, но почему-то не вызывает сомнений у психотерапевтов, психологов и сексологов», - добавила Нитченко.
Стоит отметить, что после проведенной экспертизы младшая из сестер была признана невменяемой.
В свою очередь адвокат младшей из сестер Хачатурян Ярослав Пакулин обвинил коллегу в затягивании процесса.
«Мне, порой, очень сложно комментировать действия и высказывания Юлии Нитченко. У них было достаточно времени, чтобы подготовить рецензию на заключение экспертов, которое находится в материалах уголовного дела. Если до сих пор ни одного вразумительного взгляда не было представлено и подтверждено – чего тогда об этом говорить? Если хотите, идите, делайте и приносите уголовное дело. А они занимаются только простым затягиванием ознакомления (с уголовным делом). Уже все ознакомились, одна только потерпевшая сторона никак не хочет писать ознакомление с делом. Если они принесут в обозримом будущем заключения экспертов, рецензии – буду только рад ознакомиться с ними. А пока (у стороны потерпевших) только слова. Для меня, конечно, новость, обвинять в феминистских взглядах ведущих сотрудников института Сербского. Очень смелое заявление. Интересно посмотреть», - сказал он.
Напомним, в июле 2018 года сестры Кристина, Ангелина и Мария расправились со своим отцом – Михаилом Хачатуряном. Позже выяснилось, что мужчина годами издевался над дочерьми и насиловал их – этот факт подтвердили и в ходе следствия. Дело сестер вызвало огромный общественный резонанс: девушек все чаще называют жертвами, у которых попросту не осталось другого выхода. Кроме того, знавшие Хачатуряна лично утверждают, что у него были хорошие отношения с правоохранительными органами, поэтому жалобы на его агрессивные действия со стороны бывшей жены и соседей оставались без внимания.
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