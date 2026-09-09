Захарова назвала обманутыми россиян, уехавших из страны после начала СВО

Она отметила, что во внешнеполитическом ведомстве продолжают относиться к таким людям, как к гражданам России. Тем, кто пожалел о своём решении и желает вернуться, Захарова напомнила библейскую притчу о блудном сыне.

«С покаянием, с раскаянием, без агрессии, с пониманием того, что были неправы, тогда это принимается», — указала Захарова.

Что касается тех желающих вернуться россиян, которые нарушили законодательство РФ, то такими случаями, по её словам, должны заниматься правоохранительные органы.

Ранее глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что покинувшие Россию граждане не должны голосовать на выборах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».