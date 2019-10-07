Адвокаты дела сестер Хачатурян поспорили о связях покойного с полицией

«У нас есть все ответы о том, что он не только с органами не был связан. У нас есть ответы, о том, что в материалах дела нет ничего о наркотиках, о которых заявляет сторона защиты. Та сторона доказывает все время, что у него были связи из-за этого они (сестры Хачатурян, - прим.НСН) не могли подать заявление в полицию. У нас есть доказательство и того, что никто из них никогда не обращался в полицию. Мы рассматриваем только смс-ки, которые он отправлял, но мы не задаемся вопросом, почему никто за четыре года никак не реагировал на то, чтобы уйти или обратиться в полицию», - сообщила она.

В свою очередь адвокат Крестины Хачатурян Алексей Липцер в эфире НСН завил, что сторона защиты сестер по-прежнему настаивает на том, что Михаил Хачатурян имел связи в правоохранительных органах.

«Я вам так отвечу: мы будем на этом настаивать. В материалах дела есть подтверждение этому и доказательства, непосредственно в материалах уголовного дела сестер Хачатурян», - заключил собеседник НСН.

Однако рассказать подробнее о том, какими доказательствами обладает сторона защиты правозащитник отказался, но пообещал в скором времени обнародовать новую информацию по делу сестер Хачатурян.

Ранее адвокат стороны потерпевших в деле сестер Хачатурян Юлия Нитченко обвинила в предвзятости одного из экспертов, которая обследовала девушек. В эфире НСН она рассказала, что ее навело на эти мысли.

