Адвокат: Долина хочет пожить в проданной квартире еще пару месяцев
Исполнительница Лариса Долина хочет еще несколько месяцев пожить в квартире в Хамовниках, которую продала Полине Лурье, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката покупательницы Светлану Свириденко.
По ее словам, певица объяснила эту просьбу тем, что не успевает собрать свои вещи.
В России продолжают борьбу с «эффектом Долиной». В Госдуме предлагают все новые решения по завершению споров о продаже недвижимости по «бабушкиной схеме». Между тем, в деле с квартирой самой певицы Ларисы Долиной уже поставлена точка. При этом юристы говорят, что знаменитость может лишиться сразу нескольких своих объектов недвижимости.
