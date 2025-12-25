Адвокат: Долина хочет пожить в проданной квартире еще пару месяцев

По ее словам, певица объяснила эту просьбу тем, что не успевает собрать свои вещи.

В России продолжают борьбу с «эффектом Долиной». В Госдуме предлагают все новые решения по завершению споров о продаже недвижимости по «бабушкиной схеме». Между тем, в деле с квартирой самой певицы Ларисы Долиной уже поставлена точка. При этом юристы говорят, что знаменитость может лишиться сразу нескольких своих объектов недвижимости.

