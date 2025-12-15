ЧТО СПРАШИВАТЬ С БАБУШЕК

В России продать квартиру можно за один рабочий день, чем и пользуются сегодня мошенники, период охлаждения в 30 дней может помочь, но пока от сделок с пожилыми людьми стоит отказаться, заявил НСН заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«Сейчас такая схема уже распространилась на автомобили, скоро это коснется и других видов имущества. Поэтому со схемой надо бороться в целом, не только в сфере недвижимости. Я пока советую гражданам воздержаться от сделок, особенно с пожилыми людьми. Ждем, когда установится судебная практика», - говорил он.

По словам юриста, сначала необходимо дать указания судам, что в таких случаях спрашивать с «обманутых» бабушек.

«Требуется разъяснение Верховного суда, что судам делать в таком случае, что изучать. Какие документы бывшие собственники должны представить, чтобы их признали потерпевшими? Как доказать, что было влияние мошенников? Сейчас получается, что мы подрываем суть гражданского права, договор становится ущербным. Одна сторона исполнила обязательства, а другая сторона требует возврата имущества, но деньги не возвращает. Какая разница, что случилось, человек хочет, чтобы ему вернули деньги… Сейчас нужны проверки хотя бы нескольких скамеров, с выявлением, с раскруткой, с приговорами. Надо искать центры, кто это все координирует», - заключил собеседник НСН.

Верховный суд РФ может обязать певицу Ларису Долину полностью вернуть деньги покупательнице ее квартиры в Хамовниках Полине Лурье, либо выкупить у нее спорную недвижимость обратно, либо передать жилье Лурье, рассказал руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, передает РИА Новости.

ЮРИСТЫ БЬЮТ ТРЕВОГУ, ДЕВЕЛОПЕРЫ В ПЛЮСЕ

Снижение ключевой ставки и процентов по кредитам оживило рынок «вторички», но теперь юристы бьют тревогу из-за «схемы Долиной», заявил НСН юрист по недвижимости Денис Бутовичев.