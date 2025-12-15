Никому не докажешь: Как «схема Долиной» угрожает рынку вторичного жилья
Юристы отмечают, что «схема Долиной» повлияла на рынок вторичного жилья в РФ, отпугнув покупателей, а крупные девелоперы оказались в выигрышной позиции из-за тревог граждан.
Аналитики признали, что «схема Долиной» оказывает существенное влияние на рынок купли-продажи вторичного жилья. Так, директор клиентского сервиса и взыскания банка "Дом.РФ" Кирилл Малиновский подчеркнул, что граждане массово отказываются от сделок.
«Схема оказывает на рынок купли-продажи "вторички" существенное влияние, выражающееся в кратном повышении доли отказов покупателей от сделок, где продавцом выступают пожилые и/или одинокие собственники», - передает его слова РИА Новости.
Он отметил, что сообщество с нетерпением ожидает результаты заседания Верховного суда, запланированного на 16 декабря. До этого момента в отсутствие четкой правовой позиции большинство покупателей просто отказываются проводить сделки.
ЧТО СПРАШИВАТЬ С БАБУШЕК
В России продать квартиру можно за один рабочий день, чем и пользуются сегодня мошенники, период охлаждения в 30 дней может помочь, но пока от сделок с пожилыми людьми стоит отказаться, заявил НСН заслуженный юрист России Иван Соловьев.
«Сейчас такая схема уже распространилась на автомобили, скоро это коснется и других видов имущества. Поэтому со схемой надо бороться в целом, не только в сфере недвижимости. Я пока советую гражданам воздержаться от сделок, особенно с пожилыми людьми. Ждем, когда установится судебная практика», - говорил он.
По словам юриста, сначала необходимо дать указания судам, что в таких случаях спрашивать с «обманутых» бабушек.
«Требуется разъяснение Верховного суда, что судам делать в таком случае, что изучать. Какие документы бывшие собственники должны представить, чтобы их признали потерпевшими? Как доказать, что было влияние мошенников? Сейчас получается, что мы подрываем суть гражданского права, договор становится ущербным. Одна сторона исполнила обязательства, а другая сторона требует возврата имущества, но деньги не возвращает. Какая разница, что случилось, человек хочет, чтобы ему вернули деньги… Сейчас нужны проверки хотя бы нескольких скамеров, с выявлением, с раскруткой, с приговорами. Надо искать центры, кто это все координирует», - заключил собеседник НСН.
Верховный суд РФ может обязать певицу Ларису Долину полностью вернуть деньги покупательнице ее квартиры в Хамовниках Полине Лурье, либо выкупить у нее спорную недвижимость обратно, либо передать жилье Лурье, рассказал руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, передает РИА Новости.
ЮРИСТЫ БЬЮТ ТРЕВОГУ, ДЕВЕЛОПЕРЫ В ПЛЮСЕ
Снижение ключевой ставки и процентов по кредитам оживило рынок «вторички», но теперь юристы бьют тревогу из-за «схемы Долиной», заявил НСН юрист по недвижимости Денис Бутовичев.
«Сейчас «схема Долиной» очень отпугивает покупателей. Все на ушах стоят, юристы профильные только об этом и пишут. Процентов 20 новостей связаны именно с этой темой. Я не знаю, как люди сейчас покупают недвижимость, информационный фон очень тяжелый. Я сам занимаюсь подобным делом, сейчас эта тема проникает в массы», - рассказал он.
При этом директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков заявил в пресс-центре НСН, что крупные девелоперы выиграли из-за «эффекта Долиной», потому что это создало негативный фон и тревожность по поводу сделок на вторичном рынке.
«На рынке недвижимости из-за «эффекта Долиной» сложилась обратная ситуация, это простимулировало первичный рынок. Крупные девелоперы только выиграли из-за этого, потому что это повлияло на негативный фон и тревожность по поводу сделок на вторичном рынке. Сейчас разрыв между «первичкой» и «вторичкой» увеличился до 80%, такого не было никогда. Поэтому «эффект Долиной» выгоден в каком-то смысле рынку», - рассказал он.
Покупатели стали отдавать предпочтение новостройкам, так как в таких сделках они чувствуют свою защищенность в отличие от покупок на вторичном рынке. Об этом НСН рассказала президент Ассоциации ипотечных брокеров Кристина Малхасян.
«"Эффект Долиной" вызвал опасения при покупке не просто на вторичном рынке, а именно у взрослых продавцов, даже 45+. То есть, когда мы заходим на квартиру, видим взрослого человека, например, пенсионного возраста, у нас сразу возникает ассоциация с этим прецедентом. Почему так произошло? Потому что покупателя никто не защищает. Можно сделать сколько угодно проверок, но доказать в суде, что ты добросовестный приобретатель, крайне сложно. Соответственно, люди начинают покупать новостройки, потому что в отличие от покупки "вторички" здесь у них есть эскроу-счета и юридическая защита. В случае, если что-то пойдет не так, их деньги вернутся обратно», - рассказала она.
Малхасян подчеркнула, что цены на «первичку» уже взлетели, на ситуацию повлиял целый ряд факторов.
«На новостройки спрос вырос в первую очередь в связи с изменениями по семейной ипотеке с 1 февраля. То есть люди, которые хотят купить, сейчас максимально стараются успеть это сделать. Ну и, соответственно, еще приток людей со вторичного рынка. Конечно, здесь срабатывает рыночная история, когда спрос рождает предложение и, пожалуйста, - цены на новостройки выросли. А вот "вторичка" не подешевела. Торги ведутся неохотно, даже за наличные не скидывают сумму», - отметила она.
В этом году мошенники стали использовать многоступенчатые схемы отъема денег у граждан. Громкой историей такого плана стало дело певицы Ларисы Долиной, которая, по ее утверждению, под влиянием мошенников продала свою элитную квартиру в Москве. Ей удалось вернуть свое имущество через суд, а покупатели, которых злоумышленники тоже использовали вслепую, остались ни с чем. В СМИ этой схеме присвоили свое название «эффект Долиной».
